В ХМАО ревнивец избил жену раскаленным паяльником

В поселке Сосьва Березовского района (ХМАО) мужчина избил жену раскаленным паяльником. У женщины диагностировано пять ожогов.
«Вечером он устроил очередной допрос, но ни один аргумент его не убедил. После разговора на повышенных муж схватил раскаленный паяльник и избил им Татьяну. Доктора зафиксировали пять ожогов на теле женщины», — сообщается в tg-канале Ural Mash.
По данным канала, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемого не стали отправлять под арест. На время следствия он будет находиться дома. За уточнением информации журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что ревнивец из ХМАО грозил жене топором и чуть не убил Росгвардейца. Когда правоохранитель пытался войти в квартиру и заступиться за женщину, мужчина запустил в него топор.
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