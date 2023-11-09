В ХМАО ревнивец избил жену раскаленным паяльником

10 ноября 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Мужчину не устроили ответы жены и он начал ее бить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Сосьва Березовского района (ХМАО) мужчина избил жену раскаленным паяльником. У женщины диагностировано пять ожогов. «Вечером он устроил очередной допрос, но ни один аргумент его не убедил. После разговора на повышенных муж схватил раскаленный паяльник и избил им Татьяну. Доктора зафиксировали пять ожогов на теле женщины», — сообщается в tg-канале Ural Mash. По данным канала, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемого не стали отправлять под арест. На время следствия он будет находиться дома. За уточнением информации журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что ревнивец из ХМАО грозил жене топором и чуть не убил Росгвардейца. Когда правоохранитель пытался войти в квартиру и заступиться за женщину, мужчина запустил в него топор.

В поселке Сосьва Березовского района (ХМАО) мужчина избил жену раскаленным паяльником. У женщины диагностировано пять ожогов. «Вечером он устроил очередной допрос, но ни один аргумент его не убедил. После разговора на повышенных муж схватил раскаленный паяльник и избил им Татьяну. Доктора зафиксировали пять ожогов на теле женщины», — сообщается в tg-канале Ural Mash. По данным канала, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемого не стали отправлять под арест. На время следствия он будет находиться дома. За уточнением информации журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что ревнивец из ХМАО грозил жене топором и чуть не убил Росгвардейца. Когда правоохранитель пытался войти в квартиру и заступиться за женщину, мужчина запустил в него топор.