09 ноября 2023

В ХМАО ревнивец избил жену раскаленным паяльником

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Мужчину не устроили ответы жены и он начал ее бить Фото:

В поселке Сосьва Березовского района (ХМАО) мужчина избил жену раскаленным паяльником. У женщины диагностировано пять ожогов.

«Вечером он устроил очередной допрос, но ни один аргумент его не убедил. После разговора на повышенных муж схватил раскаленный паяльник и избил им Татьяну. Доктора зафиксировали пять ожогов на теле женщины», — сообщается в tg-канале Ural Mash.

По данным канала, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемого не стали отправлять под арест. На время следствия он будет находиться дома. За уточнением информации журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что ревнивец из ХМАО грозил жене топором и чуть не убил Росгвардейца. Когда правоохранитель пытался войти в квартиру и заступиться за женщину, мужчина запустил в него топор.

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В поселке Сосьва Березовского района (ХМАО) мужчина избил жену раскаленным паяльником. У женщины диагностировано пять ожогов. «Вечером он устроил очередной допрос, но ни один аргумент его не убедил. После разговора на повышенных муж схватил раскаленный паяльник и избил им Татьяну. Доктора зафиксировали пять ожогов на теле женщины», — сообщается в tg-канале Ural Mash. По данным канала, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемого не стали отправлять под арест. На время следствия он будет находиться дома. За уточнением информации журналист агентства обратился в окружное управление МВД. В их адрес направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что ревнивец из ХМАО грозил жене топором и чуть не убил Росгвардейца. Когда правоохранитель пытался войти в квартиру и заступиться за женщину, мужчина запустил в него топор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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