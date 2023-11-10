10 ноября 2023

В челябинском лицее №11 появится инженерный класс

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Совместная работа челябинского лицея №11, ЧТПЗ и ЮУрГУ станет первым проектом наставничества Фото:

В Челябинске в лицее №11 откроется инженерный класс, воспитанники которого смогут проходить практику на Челябинском трубопрокатном заводе (ПАО «ЧТПЗ»). Об этом рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт в своем telegram-канале.

«Первым проектом взаимодействия наставников школы, вуза и предприятия станет совместная работа челябинского лицея №11, ЧТПЗ и ЮУрГУ. На базе лицея открывается инженерный класс, воспитанники которого смогут проходить практику на предприятии», — сообщила Гехт.

Этот и другие вопросы эксперты обсудили на третьей окружной сессии Форума наставников-2023. В условиях дефицита кадров собравшиеся пришли к выводу, что без наставничества никуда, а также увидели, что эта история может быть монетизирована. В Челябинской области уже действует программа поддержки, в рамках которой наставник на предприятии три месяца получает надбавку к зарплате в размере более 20 тысяч рублей. Эксперты отметили важность того, чтобы программы по обучению детей и молодежи в школах, техникумах и вузах стали практикоориентированными.

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В Челябинске в лицее №11 откроется инженерный класс, воспитанники которого смогут проходить практику на Челябинском трубопрокатном заводе (ПАО «ЧТПЗ»). Об этом рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт в своем telegram-канале. «Первым проектом взаимодействия наставников школы, вуза и предприятия станет совместная работа челябинского лицея №11, ЧТПЗ и ЮУрГУ. На базе лицея открывается инженерный класс, воспитанники которого смогут проходить практику на предприятии», — сообщила Гехт. Этот и другие вопросы эксперты обсудили на третьей окружной сессии Форума наставников-2023. В условиях дефицита кадров собравшиеся пришли к выводу, что без наставничества никуда, а также увидели, что эта история может быть монетизирована. В Челябинской области уже действует программа поддержки, в рамках которой наставник на предприятии три месяца получает надбавку к зарплате в размере более 20 тысяч рублей. Эксперты отметили важность того, чтобы программы по обучению детей и молодежи в школах, техникумах и вузах стали практикоориентированными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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