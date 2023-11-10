В челябинском лицее №11 появится инженерный класс

11 ноября 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Совместная работа челябинского лицея №11, ЧТПЗ и ЮУрГУ станет первым проектом наставничества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в лицее №11 откроется инженерный класс, воспитанники которого смогут проходить практику на Челябинском трубопрокатном заводе (ПАО «ЧТПЗ»). Об этом рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт в своем telegram-канале. «Первым проектом взаимодействия наставников школы, вуза и предприятия станет совместная работа челябинского лицея №11, ЧТПЗ и ЮУрГУ. На базе лицея открывается инженерный класс, воспитанники которого смогут проходить практику на предприятии», — сообщила Гехт. Этот и другие вопросы эксперты обсудили на третьей окружной сессии Форума наставников-2023. В условиях дефицита кадров собравшиеся пришли к выводу, что без наставничества никуда, а также увидели, что эта история может быть монетизирована. В Челябинской области уже действует программа поддержки, в рамках которой наставник на предприятии три месяца получает надбавку к зарплате в размере более 20 тысяч рублей. Эксперты отметили важность того, чтобы программы по обучению детей и молодежи в школах, техникумах и вузах стали практикоориентированными.

В Челябинске в лицее №11 откроется инженерный класс, воспитанники которого смогут проходить практику на Челябинском трубопрокатном заводе (ПАО «ЧТПЗ»). Об этом рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт в своем telegram-канале. «Первым проектом взаимодействия наставников школы, вуза и предприятия станет совместная работа челябинского лицея №11, ЧТПЗ и ЮУрГУ. На базе лицея открывается инженерный класс, воспитанники которого смогут проходить практику на предприятии», — сообщила Гехт. Этот и другие вопросы эксперты обсудили на третьей окружной сессии Форума наставников-2023. В условиях дефицита кадров собравшиеся пришли к выводу, что без наставничества никуда, а также увидели, что эта история может быть монетизирована. В Челябинской области уже действует программа поддержки, в рамках которой наставник на предприятии три месяца получает надбавку к зарплате в размере более 20 тысяч рублей. Эксперты отметили важность того, чтобы программы по обучению детей и молодежи в школах, техникумах и вузах стали практикоориентированными.