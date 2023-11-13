AP: на внучку Байдена пытались напасть неизвестные

Неизвестные разбили окно машины Секретной службы, которая защищала внучку Байдена
На внучку президента США Джо Байдена Наоми Байден пытались напасть злоумышленники. Агенты секретной службы, которые защищали внучку президента, открыли огонь по неизвестным, разбившим окно их машины. Об этом сообщает Associated Press.
«Трое подозреваемых разбили окно машины, когда там никого не было. Агенты [секретной службы] увидели это и открыли огонь, но мужчины скрылись невредимыми на красном авто, которое ищут уже сутки», — передает
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