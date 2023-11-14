14 ноября 2023

В челябинском районе произошло двухбалльное землетрясение. Скрин

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Землетрясение. Последствия взрывов на Чебаркульском полигоне. Архив ноября 2010. Челябинская область, сейсмограф, землетрясение
Сейсмологи зафиксировали колебания в Агаповском районе Фото:

В Агаповском районе Челябинской области зафиксировано землетрясение магнитудой 2,7 единиц. Информация об этом опубликована на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД).

«Колебания зафиксированы 13 ноября в 08:24 по всемирному координированному времени (UTC) в Агаповском районе. Магнитуда подземного толчка составила 2,7 единиц», — указано на сайте КНЦД.

Толчки магнитудой от 2,5 до 3,5 единиц являются 2-3 балльными. Они ощущаемы только в эпицентре землетрясения. Ближайший населенный пункт в 3,6 километрах — поселок Черниговский.

Ближайший от эпицентра землетрясения был поселок Черниговский
Ближайший от эпицентра землетрясения был поселок Черниговский

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В Агаповском районе Челябинской области зафиксировано землетрясение магнитудой 2,7 единиц. Информация об этом опубликована на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД). «Колебания зафиксированы 13 ноября в 08:24 по всемирному координированному времени (UTC) в Агаповском районе. Магнитуда подземного толчка составила 2,7 единиц», — указано на сайте КНЦД. Толчки магнитудой от 2,5 до 3,5 единиц являются 2-3 балльными. Они ощущаемы только в эпицентре землетрясения. Ближайший населенный пункт в 3,6 километрах — поселок Черниговский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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