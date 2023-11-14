Сейсмологи зафиксировали колебания в Агаповском районе
В Агаповском районе Челябинской области зафиксировано землетрясение магнитудой 2,7 единиц. Информация об этом опубликована на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД).
«Колебания зафиксированы 13 ноября в 08:24 по всемирному координированному времени (UTC) в Агаповском районе. Магнитуда подземного толчка составила 2,7 единиц», — указано на сайте КНЦД.
Толчки магнитудой от 2,5 до 3,5 единиц являются 2-3 балльными. Они ощущаемы только в эпицентре землетрясения. Ближайший населенный пункт в 3,6 километрах — поселок Черниговский.
Ближайший от эпицентра землетрясения был поселок Черниговский
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