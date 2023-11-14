В челябинском районе произошло двухбалльное землетрясение. Скрин

15 ноября 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Сейсмологи зафиксировали колебания в Агаповском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Агаповском районе Челябинской области зафиксировано землетрясение магнитудой 2,7 единиц. Информация об этом опубликована на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД). «Колебания зафиксированы 13 ноября в 08:24 по всемирному координированному времени (UTC) в Агаповском районе. Магнитуда подземного толчка составила 2,7 единиц», — указано на сайте КНЦД. Толчки магнитудой от 2,5 до 3,5 единиц являются 2-3 балльными. Они ощущаемы только в эпицентре землетрясения. Ближайший населенный пункт в 3,6 километрах — поселок Черниговский. Ближайший от эпицентра землетрясения был поселок Черниговский Скрин: сайт Казахстанского национального центра данных, https://kndc.kz/index.php

В Агаповском районе Челябинской области зафиксировано землетрясение магнитудой 2,7 единиц. Информация об этом опубликована на сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД). «Колебания зафиксированы 13 ноября в 08:24 по всемирному координированному времени (UTC) в Агаповском районе. Магнитуда подземного толчка составила 2,7 единиц», — указано на сайте КНЦД. Толчки магнитудой от 2,5 до 3,5 единиц являются 2-3 балльными. Они ощущаемы только в эпицентре землетрясения. Ближайший населенный пункт в 3,6 километрах — поселок Черниговский.