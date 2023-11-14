14 ноября 2023

Стало известно, кто возглавит свердловский МФЦ

Новой главой свердловского МФЦ станет зам экс-руководителя Зайруллина
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие филиала Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Екатеринбург, многофункциональный центр, мои документы, мфц
Руководителем структуры стала сотрудница компания Фото:

Свердловский МФЦ после ухода Анастасии Девятых возглавит ее заместитель, которая в последние месяцы исполняла обязанности руководителя Анастасия Зайруллина. Представление на назначение уже внесли, сообщил URA.RU источник, близкий к правительству региона.

Губернатор Евгений Куйвашев кандидатуру одобрил. По данным агентства, Зайруллина устроила и курирующего МФЦ замгубернатора Дмитрия Ионина и вице-губернатора Олега Чемезова, по протекции которого в сентябре 2020 года именно Анастасия Девятых возглавила свердловское управление МФЦ.

Девятых покинула пост в середине октября, написав заявление об уходе. В качестве причины назывались «семейные обстоятельства». В департаменте информационной политики региона не смогли оперативно подтвердить информацию.

Развитие МФЦ в Свердловской области — одно из приоритетных направлений. Ранее URA.RU сообщало, что только в первой половине 2023 года Дмитрий Ионин совместно с Анастасией Девятых открыли центры в Белоярском, Среднеуральске, Заречном, Верхней Пышме и Серове.

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Свердловский МФЦ после ухода Анастасии Девятых возглавит ее заместитель, которая в последние месяцы исполняла обязанности руководителя Анастасия Зайруллина. Представление на назначение уже внесли, сообщил URA.RU источник, близкий к правительству региона. Губернатор Евгений Куйвашев кандидатуру одобрил. По данным агентства, Зайруллина устроила и курирующего МФЦ замгубернатора Дмитрия Ионина и вице-губернатора Олега Чемезова, по протекции которого в сентябре 2020 года именно Анастасия Девятых возглавила свердловское управление МФЦ. Девятых покинула пост в середине октября, написав заявление об уходе. В качестве причины назывались «семейные обстоятельства». В департаменте информационной политики региона не смогли оперативно подтвердить информацию. Развитие МФЦ в Свердловской области — одно из приоритетных направлений. Ранее URA.RU сообщало, что только в первой половине 2023 года Дмитрий Ионин совместно с Анастасией Девятых открыли центры в Белоярском, Среднеуральске, Заречном, Верхней Пышме и Серове.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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