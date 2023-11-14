Стало известно, кто возглавит свердловский МФЦ

Новой главой свердловского МФЦ станет зам экс-руководителя Зайруллина

15 ноября 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Руководителем структуры стала сотрудница компания Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский МФЦ после ухода Анастасии Девятых возглавит ее заместитель, которая в последние месяцы исполняла обязанности руководителя Анастасия Зайруллина. Представление на назначение уже внесли, сообщил URA.RU источник, близкий к правительству региона. Губернатор Евгений Куйвашев кандидатуру одобрил. По данным агентства, Зайруллина устроила и курирующего МФЦ замгубернатора Дмитрия Ионина и вице-губернатора Олега Чемезова, по протекции которого в сентябре 2020 года именно Анастасия Девятых возглавила свердловское управление МФЦ. Девятых покинула пост в середине октября, написав заявление об уходе. В качестве причины назывались «семейные обстоятельства». В департаменте информационной политики региона не смогли оперативно подтвердить информацию. Развитие МФЦ в Свердловской области — одно из приоритетных направлений. Ранее URA.RU сообщало, что только в первой половине 2023 года Дмитрий Ионин совместно с Анастасией Девятых открыли центры в Белоярском, Среднеуральске, Заречном, Верхней Пышме и Серове.

Свердловский МФЦ после ухода Анастасии Девятых возглавит ее заместитель, которая в последние месяцы исполняла обязанности руководителя Анастасия Зайруллина. Представление на назначение уже внесли, сообщил URA.RU источник, близкий к правительству региона. Губернатор Евгений Куйвашев кандидатуру одобрил. По данным агентства, Зайруллина устроила и курирующего МФЦ замгубернатора Дмитрия Ионина и вице-губернатора Олега Чемезова, по протекции которого в сентябре 2020 года именно Анастасия Девятых возглавила свердловское управление МФЦ. Девятых покинула пост в середине октября, написав заявление об уходе. В качестве причины назывались «семейные обстоятельства». В департаменте информационной политики региона не смогли оперативно подтвердить информацию. Развитие МФЦ в Свердловской области — одно из приоритетных направлений. Ранее URA.RU сообщало, что только в первой половине 2023 года Дмитрий Ионин совместно с Анастасией Девятых открыли центры в Белоярском, Среднеуральске, Заречном, Верхней Пышме и Серове.