Молодая чиновница, возглавлявшая свердловский МФЦ, написала заявление об уходе

Глава свердловского МФЦ Анастасия Девятых написала заявление об уходе

12 октября 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Анастасия Девятых решила покинуть пост по личным причинам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор Многофункционального центра (МФЦ) Свердловской области 32-летняя Анастасия Девятых написала заявление на увольнение. Причина ухода — семейные обстоятельства, сообщил URA.RU осведомленный источник. Девятых возглавила областной МФЦ в сентябре 2020 года, сменив на посту Наталью Змееву. К последней перед отставкой то и дело возникали претензии, в том числе из-за проваленной организации голосования по поправкам в Конституцию. Анастасия Девятых до прихода в МФЦ занимала пост советника замгубернатора Олега Чемезова. В 2021 году у политической элиты были к ней вопросы из-за неактивного подключения свердловчан к Госуслугам — это могло негативно отразиться на результатах праймериз «Единой России». Тем не менее ее деятельность за три года отмечают в положительном ключе. «Ей удалось отладить работу МФЦ», — добавляет собеседник. В департаменте информационной политики Свердловской области на момент публикации новости не смогли подтвердить информацию об уходе чиновницы. Анастасия Девятых на звонок не ответила. Ранее URA.RU сообщало, что только в первой половине 2023 года курирующий МФЦ замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин совместно с Девятых открыли центры в Белоярском, Среднеуральске, Заречном, Верхней Пышме и Серове. Успехи региона отмечали в федеральном Минэкономразвития — МФЦ Свердловской области победили на конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший проект МФЦ». Также регион активно делится опытом с подшефной Макеевкой (ДНР), помогая открывать там пункты МФЦ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор Многофункционального центра (МФЦ) Свердловской области 32-летняя Анастасия Девятых написала заявление на увольнение. Причина ухода — семейные обстоятельства, сообщил URA.RU осведомленный источник. Девятых возглавила областной МФЦ в сентябре 2020 года, сменив на посту Наталью Змееву. К последней перед отставкой то и дело возникали претензии, в том числе из-за проваленной организации голосования по поправкам в Конституцию. Анастасия Девятых до прихода в МФЦ занимала пост советника замгубернатора Олега Чемезова. В 2021 году у политической элиты были к ней вопросы из-за неактивного подключения свердловчан к Госуслугам — это могло негативно отразиться на результатах праймериз «Единой России». Тем не менее ее деятельность за три года отмечают в положительном ключе. «Ей удалось отладить работу МФЦ», — добавляет собеседник. В департаменте информационной политики Свердловской области на момент публикации новости не смогли подтвердить информацию об уходе чиновницы. Анастасия Девятых на звонок не ответила. Ранее URA.RU сообщало, что только в первой половине 2023 года курирующий МФЦ замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин совместно с Девятых открыли центры в Белоярском, Среднеуральске, Заречном, Верхней Пышме и Серове. Успехи региона отмечали в федеральном Минэкономразвития — МФЦ Свердловской области победили на конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший проект МФЦ». Также регион активно делится опытом с подшефной Макеевкой (ДНР), помогая открывать там пункты МФЦ.