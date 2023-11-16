Департамент пермской мэрии возглавил бывший силовик

Главой контрольного департамента мэрии Перми назначен Игорь Долгих

16 ноября 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Новый руководитель будет обеспечивать взаимодействие мэрии с надзорными органами Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин назначил нового руководителя городского контрольного департамента. Им стал бывший начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка городского УВД Игорь Долгих. На новой работе он будет обеспечивать взаимодействие мэрии с надзорными органами. «К своим обязанностям Игорь Долгих приступил 14 ноября. В качестве основных задач Эдуард Соснин обозначил новому руководителю организацию и обеспечение взаимодействия мэрии Перми с внешними надзорными и контрольными органами. Также ему необходимо заниматься обеспечением комплекса мероприятий в сфере благоустройства, направленных на повышение уровня содержания территории города», — сообщил telegram-канал администрации Перми. Игорь Долгих более 20 лет служил в органах внутренних дел РФ, возглавлял отдел по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка УВД Перми. С 2022 года Долгих занимал должность руководителя сектора потребительского рынка в администрации Свердловского района Перми.

Глава Перми Эдуард Соснин назначил нового руководителя городского контрольного департамента. Им стал бывший начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка городского УВД Игорь Долгих. На новой работе он будет обеспечивать взаимодействие мэрии с надзорными органами. «К своим обязанностям Игорь Долгих приступил 14 ноября. В качестве основных задач Эдуард Соснин обозначил новому руководителю организацию и обеспечение взаимодействия мэрии Перми с внешними надзорными и контрольными органами. Также ему необходимо заниматься обеспечением комплекса мероприятий в сфере благоустройства, направленных на повышение уровня содержания территории города», — сообщил telegram-канал администрации Перми. Игорь Долгих более 20 лет служил в органах внутренних дел РФ, возглавлял отдел по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка УВД Перми. С 2022 года Долгих занимал должность руководителя сектора потребительского рынка в администрации Свердловского района Перми.