В Госдуме рассказали, какие пособия вырастут после увеличения МРОТ

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) отразится на пособиях по безработице и пенсиях. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«От минимального размера оплаты труда напрямую будет зависеть пособие по безработице. Мы уже подготовили законопроект о занятости населения, в котором будет определенная увязка МРОТ и пособия по безработице», — заявила Бессараб в беседе с «Лентой.ру». Она отметила, что даже россияне, работавшие меньше полугода, получают данные пособия в размере МРОТ.
По ее словам, размер пенсии будет зависеть от прожиточного минимума в конкретном регионе, а не от МРОТ. «Наши пенсионеры не могут получать пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера в соответствующем субъекте», — заявила депутат. Бессараб отметила, что к пенсии ниже прожиточного минимума государство выплачивает социальную, чтобы она стала выше.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С нового года он будет на уровне 19 242 рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что индексация пенсий по старости затронет в общей сложности 32 миллиона человек, передает RT.
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