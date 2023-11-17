В Госдуме рассказали, какие пособия вырастут после увеличения МРОТ

Депутат Бессараб заявила об увеличении пособий по безработице вслед за МРОТ

17 ноября 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Россияне, работавшие меньше полугода, получат пособие по безработице в размере МРОТ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) отразится на пособиях по безработице и пенсиях. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «От минимального размера оплаты труда напрямую будет зависеть пособие по безработице. Мы уже подготовили законопроект о занятости населения, в котором будет определенная увязка МРОТ и пособия по безработице», — заявила Бессараб в беседе с «Лентой.ру». Она отметила, что даже россияне, работавшие меньше полугода, получают данные пособия в размере МРОТ. По ее словам, размер пенсии будет зависеть от прожиточного минимума в конкретном регионе, а не от МРОТ. «Наши пенсионеры не могут получать пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера в соответствующем субъекте», — заявила депутат. Бессараб отметила, что к пенсии ниже прожиточного минимума государство выплачивает социальную, чтобы она стала выше. Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С нового года он будет на уровне 19 242 рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что индексация пенсий по старости затронет в общей сложности 32 миллиона человек, передает RT.

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) отразится на пособиях по безработице и пенсиях. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «От минимального размера оплаты труда напрямую будет зависеть пособие по безработице. Мы уже подготовили законопроект о занятости населения, в котором будет определенная увязка МРОТ и пособия по безработице», — заявила Бессараб в беседе с «Лентой.ру». Она отметила, что даже россияне, работавшие меньше полугода, получают данные пособия в размере МРОТ. По ее словам, размер пенсии будет зависеть от прожиточного минимума в конкретном регионе, а не от МРОТ. «Наши пенсионеры не могут получать пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера в соответствующем субъекте», — заявила депутат. Бессараб отметила, что к пенсии ниже прожиточного минимума государство выплачивает социальную, чтобы она стала выше. Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С нового года он будет на уровне 19 242 рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что индексация пенсий по старости затронет в общей сложности 32 миллиона человек, передает RT.