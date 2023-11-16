Прокуратура заподозрила директора спортшколы Сургута в фиктивном разводе

17 ноября 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверяет есть ли в школе конфликт интересов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокуратура заподозрила директора сургутской спортшколы олимпийского резерва Светлану Кадочкину в фиктивном разводе. В учебном заведении работает ее бывший супруг, который находится у нее в прямом подчинении. Об этом URA.RU сообщил источник из городских силовых структур. «Прокуратура начала проверку в отношении Кадочкиной. От родителей воспитанников пришла информация, что руководитель учреждения, находясь официально в разводе, продолжает сожительствовать с экс-супругом, который работает в этой же школе и находится у нее в прямом подчинении. Усматривается конфликт интересов, что противоречит закону», — сообщил собеседник. В прокуратуре подтвердили, что проводится проверка, но без подробностей. Инициировало ее сургутское подразделение. В мэрии уверяют, что в данной ситуации нет конфликта интересов, так как официально супруги разведены и отношений не поддерживают. Ранее URA.RU сообщало, что в сургутской школе олимпийского резерва разгорелся скандал из-за развода директора с мужем. Благодаря бракоразводному процессу она смогла устроить к себе на работу экс-супруга на должность старшего тренера отделения греко-римской борьбы.

Прокуратура заподозрила директора сургутской спортшколы олимпийского резерва Светлану Кадочкину в фиктивном разводе. В учебном заведении работает ее бывший супруг, который находится у нее в прямом подчинении. Об этом URA.RU сообщил источник из городских силовых структур. «Прокуратура начала проверку в отношении Кадочкиной. От родителей воспитанников пришла информация, что руководитель учреждения, находясь официально в разводе, продолжает сожительствовать с экс-супругом, который работает в этой же школе и находится у нее в прямом подчинении. Усматривается конфликт интересов, что противоречит закону», — сообщил собеседник. В прокуратуре подтвердили, что проводится проверка, но без подробностей. Инициировало ее сургутское подразделение. В мэрии уверяют, что в данной ситуации нет конфликта интересов, так как официально супруги разведены и отношений не поддерживают. Ранее URA.RU сообщало, что в сургутской школе олимпийского резерва разгорелся скандал из-за развода директора с мужем. Благодаря бракоразводному процессу она смогла устроить к себе на работу экс-супруга на должность старшего тренера отделения греко-римской борьбы.