16 ноября 2023

Прокуратура заподозрила директора спортшколы Сургута в фиктивном разводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники. Ханты-Мансийск, прокуратура, прокуратура хмао
Прокуратура проверяет есть ли в школе конфликт интересов Фото:

Прокуратура заподозрила директора сургутской спортшколы олимпийского резерва Светлану Кадочкину в фиктивном разводе. В учебном заведении работает ее бывший супруг, который находится у нее в прямом подчинении. Об этом URA.RU сообщил источник из городских силовых структур.

«Прокуратура начала проверку в отношении Кадочкиной. От родителей воспитанников пришла информация, что руководитель учреждения, находясь официально в разводе, продолжает сожительствовать с экс-супругом, который работает в этой же школе и находится у нее в прямом подчинении. Усматривается конфликт интересов, что противоречит закону», — сообщил собеседник.

В прокуратуре подтвердили, что проводится проверка, но без подробностей. Инициировало ее сургутское подразделение. В мэрии уверяют, что в данной ситуации нет конфликта интересов, так как официально супруги разведены и отношений не поддерживают.

Ранее URA.RU сообщало, что в сургутской школе олимпийского резерва разгорелся скандал из-за развода директора с мужем. Благодаря бракоразводному процессу она смогла устроить к себе на работу экс-супруга на должность старшего тренера отделения греко-римской борьбы.

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Прокуратура заподозрила директора сургутской спортшколы олимпийского резерва Светлану Кадочкину в фиктивном разводе. В учебном заведении работает ее бывший супруг, который находится у нее в прямом подчинении. Об этом URA.RU сообщил источник из городских силовых структур. «Прокуратура начала проверку в отношении Кадочкиной. От родителей воспитанников пришла информация, что руководитель учреждения, находясь официально в разводе, продолжает сожительствовать с экс-супругом, который работает в этой же школе и находится у нее в прямом подчинении. Усматривается конфликт интересов, что противоречит закону», — сообщил собеседник. В прокуратуре подтвердили, что проводится проверка, но без подробностей. Инициировало ее сургутское подразделение. В мэрии уверяют, что в данной ситуации нет конфликта интересов, так как официально супруги разведены и отношений не поддерживают. Ранее URA.RU сообщало, что в сургутской школе олимпийского резерва разгорелся скандал из-за развода директора с мужем. Благодаря бракоразводному процессу она смогла устроить к себе на работу экс-супруга на должность старшего тренера отделения греко-римской борьбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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