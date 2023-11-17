Жители ХМАО стали чаще разводиться

18 ноября 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

Росстат привел данные за девять месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года выросло число разводов. За девять месяцев в регионе развелись более семи тысяч пар, в то время как за такой же период прошлого года распалось 6,7 тысячи браков. Данные приводит Росстат. «В январе—сентябре 2023 года в округе развелись 7263 пары, в январе—сентябре 2022 года — 6727 пар. На 100 заключенных браков приходится 82 развода, против 75 в соответствующем периоде 2022 года», — говорится в статистическом отчете. Количество официально заключенных браков в ХМАО за исследуемый период снизилось, но не значительно. За девять месяцев текущего года официально зарегистрировали брак 8847 пар, а за аналогичный период прошлого года их количество составляло 8978 пар. Аналогичная ситуация в ХМАО наблюдалась по итогам оценки аналитиков с января по май 2023 текущего года. Развод оформили четыре тысячи пар. А в прошлом году за такой же период, распалось 3,7 тысячи браков. По данным исследований, в России чаще всего разводятся пары в кавказских республиках. При этом рождаемость в Ингушетии и Чечне одна из самых высоких по стране. Эксперты связывают большое количество разводов и высокую рождаемость в мусульманских республиках с желанием получить пособие как малообеспеченные семьи. При этом часто пары продолжают жить вместе, либо не регистрируют брак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года выросло число разводов. За девять месяцев в регионе развелись более семи тысяч пар, в то время как за такой же период прошлого года распалось 6,7 тысячи браков. Данные приводит Росстат. «В январе—сентябре 2023 года в округе развелись 7263 пары, в январе—сентябре 2022 года — 6727 пар. На 100 заключенных браков приходится 82 развода, против 75 в соответствующем периоде 2022 года», — говорится в статистическом отчете. Количество официально заключенных браков в ХМАО за исследуемый период снизилось, но не значительно. За девять месяцев текущего года официально зарегистрировали брак 8847 пар, а за аналогичный период прошлого года их количество составляло 8978 пар. Аналогичная ситуация в ХМАО наблюдалась по итогам оценки аналитиков с января по май 2023 текущего года. Развод оформили четыре тысячи пар. А в прошлом году за такой же период, распалось 3,7 тысячи браков. По данным исследований, в России чаще всего разводятся пары в кавказских республиках. При этом рождаемость в Ингушетии и Чечне одна из самых высоких по стране. Эксперты связывают большое количество разводов и высокую рождаемость в мусульманских республиках с желанием получить пособие как малообеспеченные семьи. При этом часто пары продолжают жить вместе, либо не регистрируют брак.