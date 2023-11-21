Жителям Нефтеюганска предлагают одобрить бюджет с миллиардным дефицитом

Дума Нефтеюганска (ХМАО) назначила публичные слушания по проекту бюджета города на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, в котором предусмотрен дефицит около одного миллиарда рублей. Информация об этом появилась на сайте мэрии.
«Назначить на 5 декабря 2023 года публичные слушания по проекту решения Думы города Нефтеюганска „О бюджете города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов“…Основные характеристики бюджета города Нефтеюганска на 2024 год: общий объем доходов бюджета — 11 989 166? 612 рублей, общий объем расходов — 12 911 350? 558 рублей, дефицит бюджета города — 922 183?946 рублей», —сказано в сообщении мэрии.
Слушания, в ходе которых жителям города предлагается одобрить или отклонить проект решения думы о бюджете, пройдут в большом сессионном зале администрации Нефтеюганска 5 декабря. Время начала слушаний — 18:00.
В первой половине ноября депутаты думы Нефтеюганска приняли поправки в муниципальный бюджет, увеличивающие расходы на 26,7 миллиона рублей на выплаты нефтеюганцам участвующим в спецоперации. А через неделю прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку после публикации в соцсетях видеообращения бойцов СВО из Нефтеюганска. Они просили повилять на депутатов города, затягивающих решение вопроса о социальных выплатах семьям участников спецоперации. Бойцы заявили, что деньги до них не дошли.
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