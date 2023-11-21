Жителям Нефтеюганска предлагают одобрить бюджет с миллиардным дефицитом

21 ноября 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

В 2024 году дефицит бюджета Нефтеюганска составит около одного миллиарда рублей Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Дума Нефтеюганска (ХМАО) назначила публичные слушания по проекту бюджета города на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, в котором предусмотрен дефицит около одного миллиарда рублей. Информация об этом появилась на сайте мэрии. «Назначить на 5 декабря 2023 года публичные слушания по проекту решения Думы города Нефтеюганска „О бюджете города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов“…Основные характеристики бюджета города Нефтеюганска на 2024 год: общий объем доходов бюджета — 11 989 166? 612 рублей, общий объем расходов — 12 911 350? 558 рублей, дефицит бюджета города — 922 183?946 рублей», —сказано в сообщении мэрии. Слушания, в ходе которых жителям города предлагается одобрить или отклонить проект решения думы о бюджете, пройдут в большом сессионном зале администрации Нефтеюганска 5 декабря. Время начала слушаний — 18:00. В первой половине ноября депутаты думы Нефтеюганска приняли поправки в муниципальный бюджет, увеличивающие расходы на 26,7 миллиона рублей на выплаты нефтеюганцам участвующим в спецоперации. А через неделю прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку после публикации в соцсетях видеообращения бойцов СВО из Нефтеюганска. Они просили повилять на депутатов города, затягивающих решение вопроса о социальных выплатах семьям участников спецоперации. Бойцы заявили, что деньги до них не дошли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дума Нефтеюганска (ХМАО) назначила публичные слушания по проекту бюджета города на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, в котором предусмотрен дефицит около одного миллиарда рублей. Информация об этом появилась на сайте мэрии. «Назначить на 5 декабря 2023 года публичные слушания по проекту решения Думы города Нефтеюганска „О бюджете города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов“…Основные характеристики бюджета города Нефтеюганска на 2024 год: общий объем доходов бюджета — 11 989 166? 612 рублей, общий объем расходов — 12 911 350? 558 рублей, дефицит бюджета города — 922 183?946 рублей», —сказано в сообщении мэрии. Слушания, в ходе которых жителям города предлагается одобрить или отклонить проект решения думы о бюджете, пройдут в большом сессионном зале администрации Нефтеюганска 5 декабря. Время начала слушаний — 18:00. В первой половине ноября депутаты думы Нефтеюганска приняли поправки в муниципальный бюджет, увеличивающие расходы на 26,7 миллиона рублей на выплаты нефтеюганцам участвующим в спецоперации. А через неделю прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поручил провести проверку после публикации в соцсетях видеообращения бойцов СВО из Нефтеюганска. Они просили повилять на депутатов города, затягивающих решение вопроса о социальных выплатах семьям участников спецоперации. Бойцы заявили, что деньги до них не дошли.