Олег Нестеров в Перми после спектакля пил со зрителями вино и обнимался

23 ноября 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Олег Нестеров представил в Перми свой спектакль «Из жизни планет» Фото: Александра Игнатюк © URA.RU Олег Нестеров и группа «Мегаполис» впервые представили в Перми свой спектакль «Из жизни планет». Музыкальное посвящение неснятым фильмам 1960-х годов зрители оценили высоко. А сам автор проекта после спектакля вышел в фойе, где вместе со зрителями поднял бокал. «„После спектакля нужно обязательно обняться“, — сказал Олег. И вышел к зрителям в фойе, и угостил всех вином. И всех обнял», — делится в соцсетях впечатлениями одна из зрительниц Майя Горбунова. Пермский актер Александр Смирнов написал о спектакле Нестерова коротко: «Глоток воздуха», а театральный критик Нина Соловей оказалась более эмоциональной: «Это волшебство, созданное из света, боли, мечты, грез и веры!» Сам Нестеров, общаясь со зрителями, выразил надежду, что показ спектакля «Из жизни планет» станет в Перми предновогодней традицией, как это уже произошло в Москве и Санкт-Петербурге. Пермь он назвал «родным» городом. Нестеров частый гость в Перми. Он приезжает как с концертами, так и с частными визитами. В 2021 году он не остался в стороне после трагедии в Пермском университете — музыкант принял участие в благотворительном концерте в поддержку пострадавших от стрельбы.

Олег Нестеров и группа «Мегаполис» впервые представили в Перми свой спектакль «Из жизни планет». Музыкальное посвящение неснятым фильмам 1960-х годов зрители оценили высоко. А сам автор проекта после спектакля вышел в фойе, где вместе со зрителями поднял бокал. «„После спектакля нужно обязательно обняться“, — сказал Олег. И вышел к зрителям в фойе, и угостил всех вином. И всех обнял», — делится в соцсетях впечатлениями одна из зрительниц Майя Горбунова. Пермский актер Александр Смирнов написал о спектакле Нестерова коротко: «Глоток воздуха», а театральный критик Нина Соловей оказалась более эмоциональной: «Это волшебство, созданное из света, боли, мечты, грез и веры!» Сам Нестеров, общаясь со зрителями, выразил надежду, что показ спектакля «Из жизни планет» станет в Перми предновогодней традицией, как это уже произошло в Москве и Санкт-Петербурге. Пермь он назвал «родным» городом. Нестеров частый гость в Перми. Он приезжает как с концертами, так и с частными визитами. В 2021 году он не остался в стороне после трагедии в Пермском университете — музыкант принял участие в благотворительном концерте в поддержку пострадавших от стрельбы.