В Челябинской области в 2023 году не достроены пять медучреждений из 16

23 ноября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Пять объектов не сданы из-за проблем с подрядчиком, сообщила Ольга Перетятко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на 2023 год было запланировано строительство 16 медучреждений, из которых пять остались недостроенными. В основном сроки сдачи сорваны из-за проблем с подрядчиками, заявила 23 ноября начальник управления эксплуатации, развития и укрепления материально-технической базы минздрава региона Ольга Перетятко. «В 2023 году было предусмотрено строительство 16 объектов, из которых 11 завершены. Пять осталось незавершенными. В основном есть проблемы с подрядными организациями, особенно остро в Верхнеуральском районе. По четырем объектам расторгаются контракты. На объекте в Катав-Ивановском районе выявили дефекты несущих конструкций. Работы приостановлены, требуются меры для усиления несущих конструкций», — уточнила Перетятко во время прямого эфира «Гранады пресс». На данный момент не окончено строительство больничного корпуса, поликлиники и амбулатории в Карагайском сельском поселении Верхнеуральского района и ведется пересмотр проекта фельдшерско-акушерского пункта в Катав-Ивановске. В 2023 году должно быть сдано 43 объекта, 41 из которых должны быть введены в эксплуатацию. По всем заключен контракт, сумма которых превысила объем предусмотренной программы на 1 млрд 977 млн рублей. Подрядчиком выступает ООО «Челябинвестстрой». В 2024 году запланировано строительство четырех крупных объектов. В том числе поликлиника в селе Миасское Красноармейского района, больница и хирургический корпус в Нязепетровске. Также ведется проектирование больничного комплекса в Карталах, в котором предусмотрены родильно-гинекологическое отделение и детская поликлиника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области на 2023 год было запланировано строительство 16 медучреждений, из которых пять остались недостроенными. В основном сроки сдачи сорваны из-за проблем с подрядчиками, заявила 23 ноября начальник управления эксплуатации, развития и укрепления материально-технической базы минздрава региона Ольга Перетятко. «В 2023 году было предусмотрено строительство 16 объектов, из которых 11 завершены. Пять осталось незавершенными. В основном есть проблемы с подрядными организациями, особенно остро в Верхнеуральском районе. По четырем объектам расторгаются контракты. На объекте в Катав-Ивановском районе выявили дефекты несущих конструкций. Работы приостановлены, требуются меры для усиления несущих конструкций», — уточнила Перетятко во время прямого эфира «Гранады пресс». На данный момент не окончено строительство больничного корпуса, поликлиники и амбулатории в Карагайском сельском поселении Верхнеуральского района и ведется пересмотр проекта фельдшерско-акушерского пункта в Катав-Ивановске. В 2023 году должно быть сдано 43 объекта, 41 из которых должны быть введены в эксплуатацию. По всем заключен контракт, сумма которых превысила объем предусмотренной программы на 1 млрд 977 млн рублей. Подрядчиком выступает ООО «Челябинвестстрой». В 2024 году запланировано строительство четырех крупных объектов. В том числе поликлиника в селе Миасское Красноармейского района, больница и хирургический корпус в Нязепетровске. Также ведется проектирование больничного комплекса в Карталах, в котором предусмотрены родильно-гинекологическое отделение и детская поликлиника.