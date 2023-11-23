В Челябинской области в 2023 году не достроены пять медучреждений из 16

В Челябинской области на 2023 год было запланировано строительство 16 медучреждений, из которых пять остались недостроенными. В основном сроки сдачи сорваны из-за проблем с подрядчиками, заявила 23 ноября начальник управления эксплуатации, развития и укрепления материально-технической базы минздрава региона Ольга Перетятко.
«В 2023 году было предусмотрено строительство 16 объектов, из которых 11 завершены. Пять осталось незавершенными. В основном есть проблемы с подрядными организациями, особенно остро в Верхнеуральском районе. По четырем объектам расторгаются контракты. На объекте в Катав-Ивановском районе выявили дефекты несущих конструкций. Работы приостановлены, требуются меры для усиления несущих конструкций», — уточнила Перетятко во время прямого эфира «Гранады пресс».
На данный момент не окончено строительство больничного корпуса, поликлиники и амбулатории в Карагайском сельском поселении Верхнеуральского района и ведется пересмотр проекта фельдшерско-акушерского пункта в Катав-Ивановске. В 2023 году должно быть сдано 43 объекта, 41 из которых должны быть введены в эксплуатацию. По всем заключен контракт, сумма которых превысила объем предусмотренной программы на 1 млрд 977 млн рублей. Подрядчиком выступает ООО «Челябинвестстрой».
В 2024 году запланировано строительство четырех крупных объектов. В том числе поликлиника в селе Миасское Красноармейского района, больница и хирургический корпус в Нязепетровске. Также ведется проектирование больничного комплекса в Карталах, в котором предусмотрены родильно-гинекологическое отделение и детская поликлиника.
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