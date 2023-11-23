Бурильщик из ХМАО получил награду от Путина

Президент России Владимир Путин наградил медалью бурильщика Альберта Шарипова из ХМАО, который работает в нефтегазовой компании «Экотон». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Приказом президента РФ был награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Альберт Шарипов — бурильщик капитального ремонта скважин ООО „Экотон“ Ханты-мансийского автономного округа. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — указано в документе.
В этом году еще двое жителей ХМАО получили госнаграды по указу президента РФ Владимира Путина. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получила инженер предприятия «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Также почетное звание было присвоено председателю региональной общественной организации «Центр адаптивного спорта и здоровья». Он стал «Заслуженным работником физической культуры Российской Федерации».
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.