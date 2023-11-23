23 ноября 2023

Бурильщик из ХМАО получил награду от Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир
Путин вручил бурильщику из ХМАО медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени Фото:

Президент России Владимир Путин наградил медалью бурильщика Альберта Шарипова из ХМАО, который работает в нефтегазовой компании «Экотон». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Приказом президента РФ был награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Альберт Шарипов — бурильщик капитального ремонта скважин ООО „Экотон“ Ханты-мансийского автономного округа. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — указано в документе.

В этом году еще двое жителей ХМАО получили госнаграды по указу президента РФ Владимира Путина. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получила инженер предприятия «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Также почетное звание было присвоено председателю региональной общественной организации «Центр адаптивного спорта и здоровья». Он стал «Заслуженным работником физической культуры Российской Федерации».

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Президент России Владимир Путин наградил медалью бурильщика Альберта Шарипова из ХМАО, который работает в нефтегазовой компании «Экотон». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Приказом президента РФ был награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Альберт Шарипов — бурильщик капитального ремонта скважин ООО „Экотон“ Ханты-мансийского автономного округа. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — указано в документе. В этом году еще двое жителей ХМАО получили госнаграды по указу президента РФ Владимира Путина. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получила инженер предприятия «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Также почетное звание было присвоено председателю региональной общественной организации «Центр адаптивного спорта и здоровья». Он стал «Заслуженным работником физической культуры Российской Федерации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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