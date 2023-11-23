23 ноября 2023

Власти ХМАО планируют в 2024 году увеличить инвестиции в регион

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Власти ХМАО увеличат инвестиции в регион до 1,4 трлн рублей Фото:

Власти ХМАО увеличат инвестиции в регион на пять процентов в 2024 году, до 1,4 трлн рублей. Такая мера необходима для внедрения новых технологий и повышения эффективности производства в Югре. Об этом заявила глава региона Наталья Комарова.

«Югра планирует в 2024 году увеличение инвестиций не менее, чем на 5%, до 1,470 трлн рублей», — сообщила Комарова на пресс-конференции, посвященной Дню региона на выставке-форуме «Россия». Губернатор отметила, что инвестиционные средства направят на модернизацию существующих предприятий, в том числе на внедрение новых технологий и повышение эффективности производства.

Проект бюджета уже сформирован. Депутаты ХМАО планируют его принять 29 ноября. Среди знаковых проектов — развитие нефтегазовой отрасли. Также в соответствии с поручением президента России регион создает инновационный научно-технологический центр «Юнити парк». Глава региона в ноябре заявила, что центр, который будет построен в Сургуте, перешел в фазу активного строительства.

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Власти ХМАО увеличат инвестиции в регион на пять процентов в 2024 году, до 1,4 трлн рублей. Такая мера необходима для внедрения новых технологий и повышения эффективности производства в Югре. Об этом заявила глава региона Наталья Комарова. «Югра планирует в 2024 году увеличение инвестиций не менее, чем на 5%, до 1,470 трлн рублей», — сообщила Комарова на пресс-конференции, посвященной Дню региона на выставке-форуме «Россия». Губернатор отметила, что инвестиционные средства направят на модернизацию существующих предприятий, в том числе на внедрение новых технологий и повышение эффективности производства. Проект бюджета уже сформирован. Депутаты ХМАО планируют его принять 29 ноября. Среди знаковых проектов — развитие нефтегазовой отрасли. Также в соответствии с поручением президента России регион создает инновационный научно-технологический центр «Юнити парк». Глава региона в ноябре заявила, что центр, который будет построен в Сургуте, перешел в фазу активного строительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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