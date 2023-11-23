Власти ХМАО планируют в 2024 году увеличить инвестиции в регион

24 ноября 2023 в 02:35 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО увеличат инвестиции в регион до 1,4 трлн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО увеличат инвестиции в регион на пять процентов в 2024 году, до 1,4 трлн рублей. Такая мера необходима для внедрения новых технологий и повышения эффективности производства в Югре. Об этом заявила глава региона Наталья Комарова. «Югра планирует в 2024 году увеличение инвестиций не менее, чем на 5%, до 1,470 трлн рублей», — сообщила Комарова на пресс-конференции, посвященной Дню региона на выставке-форуме «Россия». Губернатор отметила, что инвестиционные средства направят на модернизацию существующих предприятий, в том числе на внедрение новых технологий и повышение эффективности производства. Проект бюджета уже сформирован. Депутаты ХМАО планируют его принять 29 ноября. Среди знаковых проектов — развитие нефтегазовой отрасли. Также в соответствии с поручением президента России регион создает инновационный научно-технологический центр «Юнити парк». Глава региона в ноябре заявила, что центр, который будет построен в Сургуте, перешел в фазу активного строительства.

Власти ХМАО увеличат инвестиции в регион на пять процентов в 2024 году, до 1,4 трлн рублей. Такая мера необходима для внедрения новых технологий и повышения эффективности производства в Югре. Об этом заявила глава региона Наталья Комарова. «Югра планирует в 2024 году увеличение инвестиций не менее, чем на 5%, до 1,470 трлн рублей», — сообщила Комарова на пресс-конференции, посвященной Дню региона на выставке-форуме «Россия». Губернатор отметила, что инвестиционные средства направят на модернизацию существующих предприятий, в том числе на внедрение новых технологий и повышение эффективности производства. Проект бюджета уже сформирован. Депутаты ХМАО планируют его принять 29 ноября. Среди знаковых проектов — развитие нефтегазовой отрасли. Также в соответствии с поручением президента России регион создает инновационный научно-технологический центр «Юнити парк». Глава региона в ноябре заявила, что центр, который будет построен в Сургуте, перешел в фазу активного строительства.