В свердловских аптеках начали требовать рецепт на популярный обезболивающий препарат

В свердловских аптеках начали требовать рецепт на индийский препарат «Найз»

24 ноября 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

В свердловских аптеках не продают «Найз» без рецепта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аптечных сетях Свердловской области начали требовать с покупателей рецепт на препарат «Найз». Раньше свердловчане не сталкивались с подобной ситуацией. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Пришла в аптеку за препаратом „Найз“ из-за зубной боли. Фармацевт затребовал у меня рецепт на лекарство. Раньше такого не было», — поделилась читатель агентства из Екатеринбурга Юлия. По словам другого собеседника агентства, требовать рецепт на «Найз» начали пару месяцев назад. «Я приходила за препаратом в сентябре из-за сильных головных болей. На фоне погоды у меня поднимается давление и начинает болеть голова. И только „Найз“ помогает купировать боль. И вообще любые погодные изменения провоцируют головные боли. Теперь, когда у меня кончается препарат, я иду на прием к терапевту за рецептом», — отметила другая читательница Ирина. Редакция URA.RU направила запрос в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. На момент публикации новости ответ не поступил.

В аптечных сетях Свердловской области начали требовать с покупателей рецепт на препарат «Найз». Раньше свердловчане не сталкивались с подобной ситуацией. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Пришла в аптеку за препаратом „Найз“ из-за зубной боли. Фармацевт затребовал у меня рецепт на лекарство. Раньше такого не было», — поделилась читатель агентства из Екатеринбурга Юлия. По словам другого собеседника агентства, требовать рецепт на «Найз» начали пару месяцев назад. «Я приходила за препаратом в сентябре из-за сильных головных болей. На фоне погоды у меня поднимается давление и начинает болеть голова. И только „Найз“ помогает купировать боль. И вообще любые погодные изменения провоцируют головные боли. Теперь, когда у меня кончается препарат, я иду на прием к терапевту за рецептом», — отметила другая читательница Ирина. Редакция URA.RU направила запрос в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. На момент публикации новости ответ не поступил.