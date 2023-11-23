23 ноября 2023

В свердловских аптеках начали требовать рецепт на популярный обезболивающий препарат

В свердловских аптеках начали требовать рецепт на индийский препарат «Найз»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация обновлённой регистратуры ГКБ№1. Челябинск, таблетки, аптека, лекарства, аптечный киоск
В свердловских аптеках не продают «Найз» без рецепта Фото:

В аптечных сетях Свердловской области начали требовать с покупателей рецепт на препарат «Найз». Раньше свердловчане не сталкивались с подобной ситуацией. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Пришла в аптеку за препаратом „Найз“ из-за зубной боли. Фармацевт затребовал у меня рецепт на лекарство. Раньше такого не было», — поделилась читатель агентства из Екатеринбурга Юлия.

По словам другого собеседника агентства, требовать рецепт на «Найз» начали пару месяцев назад. «Я приходила за препаратом в сентябре из-за сильных головных болей. На фоне погоды у меня поднимается давление и начинает болеть голова. И только „Найз“ помогает купировать боль. И вообще любые погодные изменения провоцируют головные боли. Теперь, когда у меня кончается препарат, я иду на прием к терапевту за рецептом», — отметила другая читательница Ирина.

Редакция URA.RU направила запрос в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В аптечных сетях Свердловской области начали требовать с покупателей рецепт на препарат «Найз». Раньше свердловчане не сталкивались с подобной ситуацией. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Пришла в аптеку за препаратом „Найз“ из-за зубной боли. Фармацевт затребовал у меня рецепт на лекарство. Раньше такого не было», — поделилась читатель агентства из Екатеринбурга Юлия. По словам другого собеседника агентства, требовать рецепт на «Найз» начали пару месяцев назад. «Я приходила за препаратом в сентябре из-за сильных головных болей. На фоне погоды у меня поднимается давление и начинает болеть голова. И только „Найз“ помогает купировать боль. И вообще любые погодные изменения провоцируют головные боли. Теперь, когда у меня кончается препарат, я иду на прием к терапевту за рецептом», — отметила другая читательница Ирина. Редакция URA.RU направила запрос в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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