В ХМАО жители разругались из-за установки шлагбаума у скандального ночного клуба

24 ноября 2023 в 21:11 Размер текста - 17 +

Посетители мешают местным жителям своим скандальным поведением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вартовчане, живущие рядом с ночным клубом «Метрополитан» решили отгородиться от заведения шлагбаумом. Местные рассказывают, что посетители заведения мешают им постоянными шумом и драками. Но решение поставить ограждение вызвало недовольство у жителей соседнего дома. «Жители дома на Нефтяников, 4 озабочены, что соседи собираются ограничить очень важный проезд между домами, которым пользуются жители обоих домов. [жители] Нефтяников, 2 провели голосование и решили построить забор и шлагбаум. [жители] Нефтяников, 4 проголосовали против. Этот проезд очень важен для доступа пожарной техники, скорой помощи и техники ЖКХ! Просим администрацию не давать разрешение на ограничение проезда!», — говорится в посте в сообществе«Типичный краб 86 Нижневартовск» во «ВКонтакте». В комментариях под постом вартовчанам ответила городская администрация со своей официальной страницы. В мэрии рассказали, что оградить земельный участок можно только с общего согласия собственников.«Шлагбаум может быть установлен в границах земельного участка по решению общего собрания собственников помещений многоквартирного дома (участок находится в их общей долевой собственности). Проезд к дому 4 по улице Нефтяников в этом случае будет непосредственно со стороны улицы Нефтяников», — пишет «Официальный Нижневартовск». Скандальным ночным клубом интересовался ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручал своим подчиненным в Югре разобраться с жалобами жителей на пьяных мигрантов, которые развлекаются в ночном клубе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вартовчане, живущие рядом с ночным клубом «Метрополитан» решили отгородиться от заведения шлагбаумом. Местные рассказывают, что посетители заведения мешают им постоянными шумом и драками. Но решение поставить ограждение вызвало недовольство у жителей соседнего дома. «Жители дома на Нефтяников, 4 озабочены, что соседи собираются ограничить очень важный проезд между домами, которым пользуются жители обоих домов. [жители] Нефтяников, 2 провели голосование и решили построить забор и шлагбаум. [жители] Нефтяников, 4 проголосовали против. Этот проезд очень важен для доступа пожарной техники, скорой помощи и техники ЖКХ! Просим администрацию не давать разрешение на ограничение проезда!», — говорится в посте в сообществе«Типичный краб 86 Нижневартовск» во «ВКонтакте». В комментариях под постом вартовчанам ответила городская администрация со своей официальной страницы. В мэрии рассказали, что оградить земельный участок можно только с общего согласия собственников.«Шлагбаум может быть установлен в границах земельного участка по решению общего собрания собственников помещений многоквартирного дома (участок находится в их общей долевой собственности). Проезд к дому 4 по улице Нефтяников в этом случае будет непосредственно со стороны улицы Нефтяников», — пишет «Официальный Нижневартовск». Скандальным ночным клубом интересовался ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручал своим подчиненным в Югре разобраться с жалобами жителей на пьяных мигрантов, которые развлекаются в ночном клубе.