Челябинский губернатор Текслер провел совещание в обновленном аэропорту. Фото

25 ноября 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер обсудил строительство нового аэровокзального комплекса в Магнитогорске Фото: Илья Московец © URA.RU В ходе рабочего визита в Магнитогорск губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел обновленный аэропорт города и на месте провел совещание по строительству нового аэровокзального комплекса в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. «Это важный объект не только для города, но и для всего региона. <…> Сейчас прорабатываем вопрос строительства нового терминала, после его завершения это будет полностью обновленный и современный аэропорт. <…>. Есть задача технического перевооружения аэропорта, поставленная президентом [РФ Владимиром Путиным], и она выполняется», — приводит слова губернатора пресс-служба в официальном telegram-канале. Отремонтирована взлетно-посадочная полоса длиной 3250 метров, завершена реконструкция рулежной дорожки и мест стоянок для двух самолетов. В будущем появится площадка для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. Также построено новое здание аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускной пункт, и ряд других конструктивных изменений. Магнитогорский аэропорт возобновил свою работу после реконструкции 11 ноября. Работы велись почти полгода. Алекей Текслер провел совещание в обновленном аэропорту Магнитогорска Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области https://t.me/poolN74/13092 Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области https://t.me/poolN74/13092 Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области https://t.me/poolN74/13092

В ходе рабочего визита в Магнитогорск губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел обновленный аэропорт города и на месте провел совещание по строительству нового аэровокзального комплекса в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. «Это важный объект не только для города, но и для всего региона. <…> Сейчас прорабатываем вопрос строительства нового терминала, после его завершения это будет полностью обновленный и современный аэропорт. <…>. Есть задача технического перевооружения аэропорта, поставленная президентом [РФ Владимиром Путиным], и она выполняется», — приводит слова губернатора пресс-служба в официальном telegram-канале. Отремонтирована взлетно-посадочная полоса длиной 3250 метров, завершена реконструкция рулежной дорожки и мест стоянок для двух самолетов. В будущем появится площадка для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. Также построено новое здание аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускной пункт, и ряд других конструктивных изменений. Магнитогорский аэропорт возобновил свою работу после реконструкции 11 ноября. Работы велись почти полгода.