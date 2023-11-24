24 ноября 2023

Челябинский губернатор Текслер провел совещание в обновленном аэропорту. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-выход Алексея Текслера в аэропорту. Магнитогорск
Алексей Текслер обсудил строительство нового аэровокзального комплекса в Магнитогорске Фото:

В ходе рабочего визита в Магнитогорск губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел обновленный аэропорт города и на месте провел совещание по строительству нового аэровокзального комплекса в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Это важный объект не только для города, но и для всего региона. <…> Сейчас прорабатываем вопрос строительства нового терминала, после его завершения это будет полностью обновленный и современный аэропорт. <…>. Есть задача технического перевооружения аэропорта, поставленная президентом [РФ Владимиром Путиным], и она выполняется», — приводит слова губернатора пресс-служба в официальном telegram-канале.

Отремонтирована взлетно-посадочная полоса длиной 3250 метров, завершена реконструкция рулежной дорожки и мест стоянок для двух самолетов. В будущем появится площадка для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. Также построено новое здание аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускной пункт, и ряд других конструктивных изменений.

Магнитогорский аэропорт возобновил свою работу после реконструкции 11 ноября. Работы велись почти полгода.

Алекей Текслер провел совещание в обновленном аэропорту Магнитогорска
Алекей Текслер провел совещание в обновленном аэропорту Магнитогорска
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В ходе рабочего визита в Магнитогорск губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел обновленный аэропорт города и на месте провел совещание по строительству нового аэровокзального комплекса в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. «Это важный объект не только для города, но и для всего региона. <…> Сейчас прорабатываем вопрос строительства нового терминала, после его завершения это будет полностью обновленный и современный аэропорт. <…>. Есть задача технического перевооружения аэропорта, поставленная президентом [РФ Владимиром Путиным], и она выполняется», — приводит слова губернатора пресс-служба в официальном telegram-канале. Отремонтирована взлетно-посадочная полоса длиной 3250 метров, завершена реконструкция рулежной дорожки и мест стоянок для двух самолетов. В будущем появится площадка для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. Также построено новое здание аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускной пункт, и ряд других конструктивных изменений. Магнитогорский аэропорт возобновил свою работу после реконструкции 11 ноября. Работы велись почти полгода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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