26 ноября 2023

Миллиардер отстоял свой бассейн на крыше «Высоцкого» в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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БЦ «Высоцкий». Екатеринбург, бц высоцкий, нму, туман
Суд признал законным размещение бассейна на крыше «Высоцкого» Фото:

Владелец БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге — миллиардер Андрей Гавриловский — выиграл суд по делу о законности нахождения бассейна на крыше здания. Об этом URA.RU рассказал сам Гавриловский.

«В пятницу [24 ноября] была поставлена точка [в скандале]. Мы выиграли суд», — сообщил девелопер.

Бассейн с размахом открыли летом 2022 года. В июле 2023-го депутат Госдумы Андрей Альшевских направил в прокуратуру запрос о законности размещения бассейна — на основании обращения юриста Николая Размочкина. Размочкин известен тем, что представляет компанию «Апельсин-С», чей план открыть крематорий на Химмаше срывает подчиняющийся Гавриловскому депутат гордумы Виктор Сомиков. Поэтому письмо Альшевских в прокуратуру источники URA.RU связывали со спором вокруг крематория. Известно, что в ситуацию вмешивался вице-мэр Рустам Галямов, открывавший бассейн в 2022-м.

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Владелец БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге — миллиардер Андрей Гавриловский — выиграл суд по делу о законности нахождения бассейна на крыше здания. Об этом URA.RU рассказал сам Гавриловский. «В пятницу [24 ноября] была поставлена точка [в скандале]. Мы выиграли суд», — сообщил девелопер. Бассейн с размахом открыли летом 2022 года. В июле 2023-го депутат Госдумы Андрей Альшевских направил в прокуратуру запрос о законности размещения бассейна — на основании обращения юриста Николая Размочкина. Размочкин известен тем, что представляет компанию «Апельсин-С», чей план открыть крематорий на Химмаше срывает подчиняющийся Гавриловскому депутат гордумы Виктор Сомиков. Поэтому письмо Альшевских в прокуратуру источники URA.RU связывали со спором вокруг крематория. Известно, что в ситуацию вмешивался вице-мэр Рустам Галямов, открывавший бассейн в 2022-м.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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