Миллиардер отстоял свой бассейн на крыше «Высоцкого» в Екатеринбурге

Суд признал законным размещение бассейна на крыше «Высоцкого» Фото: Илья Московец © URA.RU

Владелец БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге — миллиардер Андрей Гавриловский — выиграл суд по делу о законности нахождения бассейна на крыше здания. Об этом URA.RU рассказал сам Гавриловский.

«В пятницу [24 ноября] была поставлена точка [в скандале]. Мы выиграли суд», — сообщил девелопер.

Бассейн с размахом открыли летом 2022 года. В июле 2023-го депутат Госдумы Андрей Альшевских направил в прокуратуру запрос о законности размещения бассейна — на основании обращения юриста Николая Размочкина. Размочкин известен тем, что представляет компанию «Апельсин-С», чей план открыть крематорий на Химмаше срывает подчиняющийся Гавриловскому депутат гордумы Виктор Сомиков. Поэтому письмо Альшевских в прокуратуру источники URA.RU связывали со спором вокруг крематория. Известно, что в ситуацию вмешивался вице-мэр Рустам Галямов, открывавший бассейн в 2022-м.