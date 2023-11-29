Вратарь челябинского «Трактора» Фукале улетел в Канаду из-за рождения ребенка

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Хоккейный матч Трактор - Динамо. Челябинск, голкипер, хк динамо, вратарь, атака, опасный момент, хк трактор, хоккей
Фукале является основным вратарем челябинского «Трактора» Фото:

Основной вратарь хоккейного клуба «Трактор» Зак Фукале временно покинул Челябинск в связи с рождением ребенка. Об этом 29 ноября сообщило издание «Чемпионат».

«Канадский вратарь челябинского клуба Зак Фукале покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам. У Фукале буквально в ближайшие часы должен родиться второй ребенок, поэтому он проведет несколько дней в Канаде с женой. Голкипер должен вернуться в Челябинск через неделю». — сообщает портал.

К основному составу «Трактора» перед очередной домашней серией присоединится голкипер «Челмета» Вячеслав Бутеец. Бутеец хорошо проявляет себя в матчах за «Челмет» и созрел для дебюта в КХЛ.

В текущем сезоне Фукале провел за «Трактор» 27 матчей, в которых отразил 92,5 процента бросков. Он является основным вратарем челябинской команды.

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Основной вратарь хоккейного клуба «Трактор» Зак Фукале временно покинул Челябинск в связи с рождением ребенка. Об этом 29 ноября сообщило издание «Чемпионат». «Канадский вратарь челябинского клуба Зак Фукале покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам. У Фукале буквально в ближайшие часы должен родиться второй ребенок, поэтому он проведет несколько дней в Канаде с женой. Голкипер должен вернуться в Челябинск через неделю». — сообщает портал. К основному составу «Трактора» перед очередной домашней серией присоединится голкипер «Челмета» Вячеслав Бутеец. Бутеец хорошо проявляет себя в матчах за «Челмет» и созрел для дебюта в КХЛ. В текущем сезоне Фукале провел за «Трактор» 27 матчей, в которых отразил 92,5 процента бросков. Он является основным вратарем челябинской команды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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