Вратарь челябинского «Трактора» Фукале улетел в Канаду из-за рождения ребенка

Основной вратарь хоккейного клуба «Трактор» Зак Фукале временно покинул Челябинск в связи с рождением ребенка. Об этом 29 ноября сообщило издание «Чемпионат».
«Канадский вратарь челябинского клуба Зак Фукале покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам. У Фукале буквально в ближайшие часы должен родиться второй ребенок, поэтому он проведет несколько дней в Канаде с женой. Голкипер должен вернуться в Челябинск через неделю». — сообщает портал.
К основному составу «Трактора» перед очередной домашней серией присоединится голкипер «Челмета» Вячеслав Бутеец. Бутеец хорошо проявляет себя в матчах за «Челмет» и созрел для дебюта в КХЛ.
В текущем сезоне Фукале провел за «Трактор» 27 матчей, в которых отразил 92,5 процента бросков. Он является основным вратарем челябинской команды.
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