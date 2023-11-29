Владельцы особняков на Увильдах накопили огромные долги за электричество

30 ноября 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Самые большие долги у владельцев элитных многоэтажных особняков, сообщили в «Уралэнергосбыте» (архивный снимок) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области владельцы элитных дач в ДНТ «Чайка-4», расположенном на берегу озера Увильды, задолжали за электричество 2,5 млн рублей. Как рассказали в «Уралэнергосбыте», члены правления ДНТ приняли решение точечно отключать должников от электроэнергии. «Озеро Увильды — жемчужина Южного Урала. Дачи эксплуатируются круглый год. Электроэнергия расходуется на освещение, отопление и другие бытовые нужды. Суммы в зимний период набегают существенные. Просим дачников не забывать об этом и ежемесячно вносить платежи за электроэнергию. Наличие задолженности грозит индивидуальным отключением электроэнергии злостным нарушителям, а также банкротством всего товарищества», — рассказал URA.RU первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых. В компании отметили, что самые большие долги у владельцев элитных многоэтажных особняков, у которых есть даже собственные пирсы. Представителями правления товарищества выявлено два факта безучетного потребления электроэнергии. По подсчетам энергетиков, потери от незаконного подключения составили 1,8 млн рублей. Это самый большой долг садоводов в Карабашском округе. А общий долг дачных и садовых товариществ за электроэнергию на начало ноября составил 113 млн рублей.

В Челябинской области владельцы элитных дач в ДНТ «Чайка-4», расположенном на берегу озера Увильды, задолжали за электричество 2,5 млн рублей. Как рассказали в «Уралэнергосбыте», члены правления ДНТ приняли решение точечно отключать должников от электроэнергии. «Озеро Увильды — жемчужина Южного Урала. Дачи эксплуатируются круглый год. Электроэнергия расходуется на освещение, отопление и другие бытовые нужды. Суммы в зимний период набегают существенные. Просим дачников не забывать об этом и ежемесячно вносить платежи за электроэнергию. Наличие задолженности грозит индивидуальным отключением электроэнергии злостным нарушителям, а также банкротством всего товарищества», — рассказал URA.RU первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых. В компании отметили, что самые большие долги у владельцев элитных многоэтажных особняков, у которых есть даже собственные пирсы. Представителями правления товарищества выявлено два факта безучетного потребления электроэнергии. По подсчетам энергетиков, потери от незаконного подключения составили 1,8 млн рублей. Это самый большой долг садоводов в Карабашском округе. А общий долг дачных и садовых товариществ за электроэнергию на начало ноября составил 113 млн рублей.