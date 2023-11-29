29 ноября 2023

Владельцы особняков на Увильдах накопили огромные долги за электричество

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачи челябинских ВИП на озере Увильды, которые требует снести прокуратура. Аргаяшский район, Челябинская область, коттедж, дом в лесу
Самые большие долги у владельцев элитных многоэтажных особняков, сообщили в «Уралэнергосбыте» (архивный снимок) Фото:

В Челябинской области владельцы элитных дач в ДНТ «Чайка-4», расположенном на берегу озера Увильды, задолжали за электричество 2,5 млн рублей. Как рассказали в «Уралэнергосбыте», члены правления ДНТ приняли решение точечно отключать должников от электроэнергии.

«Озеро Увильды — жемчужина Южного Урала. Дачи эксплуатируются круглый год. Электроэнергия расходуется на освещение, отопление и другие бытовые нужды. Суммы в зимний период набегают существенные. Просим дачников не забывать об этом и ежемесячно вносить платежи за электроэнергию. Наличие задолженности грозит индивидуальным отключением электроэнергии злостным нарушителям, а также банкротством всего товарищества», — рассказал URA.RU первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых.

В компании отметили, что самые большие долги у владельцев элитных многоэтажных особняков, у которых есть даже собственные пирсы. Представителями правления товарищества выявлено два факта безучетного потребления электроэнергии. По подсчетам энергетиков, потери от незаконного подключения составили 1,8 млн рублей. Это самый большой долг садоводов в Карабашском округе. А общий долг дачных и садовых товариществ за электроэнергию на начало ноября составил 113 млн рублей.

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В Челябинской области владельцы элитных дач в ДНТ «Чайка-4», расположенном на берегу озера Увильды, задолжали за электричество 2,5 млн рублей. Как рассказали в «Уралэнергосбыте», члены правления ДНТ приняли решение точечно отключать должников от электроэнергии. «Озеро Увильды — жемчужина Южного Урала. Дачи эксплуатируются круглый год. Электроэнергия расходуется на освещение, отопление и другие бытовые нужды. Суммы в зимний период набегают существенные. Просим дачников не забывать об этом и ежемесячно вносить платежи за электроэнергию. Наличие задолженности грозит индивидуальным отключением электроэнергии злостным нарушителям, а также банкротством всего товарищества», — рассказал URA.RU первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых. В компании отметили, что самые большие долги у владельцев элитных многоэтажных особняков, у которых есть даже собственные пирсы. Представителями правления товарищества выявлено два факта безучетного потребления электроэнергии. По подсчетам энергетиков, потери от незаконного подключения составили 1,8 млн рублей. Это самый большой долг садоводов в Карабашском округе. А общий долг дачных и садовых товариществ за электроэнергию на начало ноября составил 113 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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