Пермский музей современного искусства завоевал всероссийскую премию

Музей совриска PERMM победил в номинации «Среда обитания» премии «Сноба»

30 ноября 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Сейчас выставочные площади музея составляют 7200 квадратных метров Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский музей современного искусства PERMM стал обладателем всероссийской премии «Сделано в России» проекта «Сноб». Об этом сообщили организаторы. «Премия „Сделано в России — 2023“. Победитель в номинации „Городская среда“ — музей PERMM», — написано в telegram-канале проекта. Лучших в своих областях опередили 29 ноября в Москве. Номинация, о которой идет речь, посвящена общественным и культурным пространствам, формирующим комфортную среду для жителей и гостей города. Режиссером церемонии награждения выступил основатель пермского независимого театрального коллектива «Немхат» Александр Шумилин. Премия «Сноб» проводится ежегодно.

Пермский музей современного искусства PERMM стал обладателем всероссийской премии «Сделано в России» проекта «Сноб». Об этом сообщили организаторы. «Премия „Сделано в России — 2023“. Победитель в номинации „Городская среда“ — музей PERMM», — написано в telegram-канале проекта. Лучших в своих областях опередили 29 ноября в Москве. Номинация, о которой идет речь, посвящена общественным и культурным пространствам, формирующим комфортную среду для жителей и гостей города. Режиссером церемонии награждения выступил основатель пермского независимого театрального коллектива «Немхат» Александр Шумилин. Премия «Сноб» проводится ежегодно.