29 ноября 2023

Пермский музей современного искусства завоевал всероссийскую премию

Музей совриска PERMM победил в номинации «Среда обитания» премии «Сноба»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, музей permm, музей современного искусства
Сейчас выставочные площади музея составляют 7200 квадратных метров Фото:

Пермский музей современного искусства PERMM стал обладателем всероссийской премии «Сделано в России» проекта «Сноб». Об этом сообщили организаторы.

«Премия „Сделано в России — 2023“. Победитель в номинации „Городская среда“ — музей PERMM», — написано в telegram-канале проекта. Лучших в своих областях опередили 29 ноября в Москве.

Номинация, о которой идет речь, посвящена общественным и культурным пространствам, формирующим комфортную среду для жителей и гостей города. Режиссером церемонии награждения выступил основатель пермского независимого театрального коллектива «Немхат» Александр Шумилин. Премия «Сноб» проводится ежегодно.

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Пермский музей современного искусства PERMM стал обладателем всероссийской премии «Сделано в России» проекта «Сноб». Об этом сообщили организаторы. «Премия „Сделано в России — 2023“. Победитель в номинации „Городская среда“ — музей PERMM», — написано в telegram-канале проекта. Лучших в своих областях опередили 29 ноября в Москве. Номинация, о которой идет речь, посвящена общественным и культурным пространствам, формирующим комфортную среду для жителей и гостей города. Режиссером церемонии награждения выступил основатель пермского независимого театрального коллектива «Немхат» Александр Шумилин. Премия «Сноб» проводится ежегодно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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