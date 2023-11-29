Пермский музей современного искусства завоевал всероссийскую премию

Сейчас выставочные площади музея составляют 7200 квадратных метров
Пермский музей современного искусства PERMM стал обладателем всероссийской премии «Сделано в России» проекта «Сноб». Об этом сообщили организаторы.
«Премия „Сделано в России — 2023“. Победитель в номинации „Городская среда“ — музей PERMM», — написано в telegram-канале проекта. Лучших в своих областях опередили 29 ноября в Москве.
Номинация, о которой идет речь, посвящена общественным и культурным пространствам, формирующим комфортную среду для жителей и гостей города. Режиссером церемонии награждения выступил основатель пермского независимого театрального коллектива «Немхат» Александр Шумилин. Премия «Сноб» проводится ежегодно.
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