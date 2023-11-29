Reuters: американские штаты получили миллиарды долларов из-за поддержки Украины

29 ноября 2023 в 06:55 Размер текста - 17 +

Американские штаты получили 27 миллиардов долларов в виде инвестиций на производство оружия Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ряд американских штатов получили доходы в размере 27 миллиарда долларов за счет военной помощи Украине. Это следует из распространенных данных администрацией в Конгрессе США. «Администрация США распространила на Капитолийском холме карты с разбивкой по штатам средств и инвестиций на сумму порядка 27 миллиарда долларов „на закупку боеприпасов и тактических машин“» — пишет издание Reuters, со ссылкой на распространенные американские данные. Самые большие инвестиции в размере 2,364 миллиарда долларов получил штат Пенсильвания на создание оружия и боеприпасов. За счет поддержки Украины штат Аризона получил доход в размере 2,196 миллиарда долларов. В штат Техас направлено около 1,45 миллиарда долларов на финансирование производства снарядов калибра 155 миллиметров и других вооружений. Конгресс США планировал одобрить помощь Украине к Рождеству. По словам спикера Палаты представителей страны Майкла Джонсона, для Вашингтона важным приоритетом является поддержка Израиля, а помощь Украины — «еще один приоритет».

Ряд американских штатов получили доходы в размере 27 миллиарда долларов за счет военной помощи Украине. Это следует из распространенных данных администрацией в Конгрессе США. «Администрация США распространила на Капитолийском холме карты с разбивкой по штатам средств и инвестиций на сумму порядка 27 миллиарда долларов „на закупку боеприпасов и тактических машин“» — пишет издание Reuters, со ссылкой на распространенные американские данные. Самые большие инвестиции в размере 2,364 миллиарда долларов получил штат Пенсильвания на создание оружия и боеприпасов. За счет поддержки Украины штат Аризона получил доход в размере 2,196 миллиарда долларов. В штат Техас направлено около 1,45 миллиарда долларов на финансирование производства снарядов калибра 155 миллиметров и других вооружений. Конгресс США планировал одобрить помощь Украине к Рождеству. По словам спикера Палаты представителей страны Майкла Джонсона, для Вашингтона важным приоритетом является поддержка Израиля, а помощь Украины — «еще один приоритет».