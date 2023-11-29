Reuters: американские штаты получили миллиарды долларов из-за поддержки Украины

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Американские штаты получили 27 миллиардов долларов в виде инвестиций на производство оружия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ряд американских штатов получили доходы в размере 27 миллиарда долларов за счет военной помощи Украине. Это следует из распространенных данных администрацией в Конгрессе США.

«Администрация США распространила на Капитолийском холме карты с разбивкой по штатам средств и инвестиций на сумму порядка 27 миллиарда долларов „на закупку боеприпасов и тактических машин“» — пишет издание Reuters, со ссылкой на распространенные американские данные. Самые большие инвестиции в размере 2,364 миллиарда долларов получил штат Пенсильвания на создание оружия и боеприпасов.

За счет поддержки Украины штат Аризона получил доход в размере 2,196 миллиарда долларов. В штат Техас направлено около 1,45 миллиарда долларов на финансирование производства снарядов калибра 155 миллиметров и других вооружений.

Конгресс США планировал одобрить помощь Украине к Рождеству. По словам спикера Палаты представителей страны Майкла Джонсона, для Вашингтона важным приоритетом является поддержка Израиля, а помощь Украины — «еще один приоритет».

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Ряд американских штатов получили доходы в размере 27 миллиарда долларов за счет военной помощи Украине. Это следует из распространенных данных администрацией в Конгрессе США. «Администрация США распространила на Капитолийском холме карты с разбивкой по штатам средств и инвестиций на сумму порядка 27 миллиарда долларов „на закупку боеприпасов и тактических машин“» — пишет издание Reuters, со ссылкой на распространенные американские данные. Самые большие инвестиции в размере 2,364 миллиарда долларов получил штат Пенсильвания на создание оружия и боеприпасов. За счет поддержки Украины штат Аризона получил доход в размере 2,196 миллиарда долларов. В штат Техас направлено около 1,45 миллиарда долларов на финансирование производства снарядов калибра 155 миллиметров и других вооружений. Конгресс США планировал одобрить помощь Украине к Рождеству. По словам спикера Палаты представителей страны Майкла Джонсона, для Вашингтона важным приоритетом является поддержка Израиля, а помощь Украины — «еще один приоритет».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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