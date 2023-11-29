29 ноября 2023

Экс-мэр из ХМАО, попавшийся на пьяной езде, вызван в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, закон, именем российской федерации, правосудие, судья, суд
Дело Артеева рассмотрят 18 декабря Фото:

Судебный участок №1 Березовского судебного района рассмотрит дело об административном правонарушении бывшего главы Березовского района Павла Артеева. Информация об этом размещена на сайте Мировой юстиции Ханты-Мансийского автономного округа.

«Определение о назначении дела об административном правонарушении к рассмотрению от 27.11.2023. Дата начала 18.12.2023, 15:00», — сообщается на сайте. Артеева обвиняют в отказе от прохождения медицинского освидетельствования после совершения ДТП. Сам Артеев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ХМАО подал в отставку после признания в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. 25 ноября Павел Артеев за рулем личного кроссовера попал в ДТП.

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Судебный участок №1 Березовского судебного района рассмотрит дело об административном правонарушении бывшего главы Березовского района Павла Артеева. Информация об этом размещена на сайте Мировой юстиции Ханты-Мансийского автономного округа. «Определение о назначении дела об административном правонарушении к рассмотрению от 27.11.2023. Дата начала 18.12.2023, 15:00», — сообщается на сайте. Артеева обвиняют в отказе от прохождения медицинского освидетельствования после совершения ДТП. Сам Артеев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ХМАО подал в отставку после признания в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. 25 ноября Павел Артеев за рулем личного кроссовера попал в ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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