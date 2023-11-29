Экс-мэр из ХМАО, попавшийся на пьяной езде, вызван в суд

Судебный участок №1 Березовского судебного района рассмотрит дело об административном правонарушении бывшего главы Березовского района Павла Артеева. Информация об этом размещена на сайте Мировой юстиции Ханты-Мансийского автономного округа.
«Определение о назначении дела об административном правонарушении к рассмотрению от 27.11.2023. Дата начала 18.12.2023, 15:00», — сообщается на сайте. Артеева обвиняют в отказе от прохождения медицинского освидетельствования после совершения ДТП. Сам Артеев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ХМАО подал в отставку после признания в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. 25 ноября Павел Артеев за рулем личного кроссовера попал в ДТП.
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