Экс-мэр из ХМАО, попавшийся на пьяной езде, вызван в суд

30 ноября 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Дело Артеева рассмотрят 18 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Судебный участок №1 Березовского судебного района рассмотрит дело об административном правонарушении бывшего главы Березовского района Павла Артеева. Информация об этом размещена на сайте Мировой юстиции Ханты-Мансийского автономного округа. «Определение о назначении дела об административном правонарушении к рассмотрению от 27.11.2023. Дата начала 18.12.2023, 15:00», — сообщается на сайте. Артеева обвиняют в отказе от прохождения медицинского освидетельствования после совершения ДТП. Сам Артеев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ХМАО подал в отставку после признания в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. 25 ноября Павел Артеев за рулем личного кроссовера попал в ДТП.

Судебный участок №1 Березовского судебного района рассмотрит дело об административном правонарушении бывшего главы Березовского района Павла Артеева. Информация об этом размещена на сайте Мировой юстиции Ханты-Мансийского автономного округа. «Определение о назначении дела об административном правонарушении к рассмотрению от 27.11.2023. Дата начала 18.12.2023, 15:00», — сообщается на сайте. Артеева обвиняют в отказе от прохождения медицинского освидетельствования после совершения ДТП. Сам Артеев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ХМАО подал в отставку после признания в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. 25 ноября Павел Артеев за рулем личного кроссовера попал в ДТП.