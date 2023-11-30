ФАС вынесла предупреждение «Победе» за завышенные сборы с пассажиров

30 ноября 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

Единый размер оплаты за изменения личных данных в билете составит 800 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение ООО «Авиакомпания «Победа» по поводу взимания платы с пассажиров за внесение изменений в ФИО в авиабилете. Сбор варьировался от 500 до 5000 рублей. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте. «Пассажирам авиакомпании необходимо было заплатить от 500 до 5000 рублей за внесение изменений в ФИО. <…> В действиях авиакомпании содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением. Ведомство выдало компании предупреждение», — написала ФАС на сайте . Ведомство уточнило, что компании нужно в течение 30 дней рассчитать и утвердить единый размер сбора, который удерживается с пассажира за изменения ФИО. ФАС заявил, что доказательств по обоснованиям установления завышенного сбора «Победа» не предоставила. Но авиакомпания сообщила, что готова установить единый размер оплаты за корректировку личных данных. Ее размер составит 800 рублей. На данный момент вносятся изменения в нормативные акты компании. Ранее ФАС уличила оператора связи «Мегафон» в том, что тот повысил цены на услуги связи в среднем на 10,24%. На компанию возбуждено антимонопольное дело. В ходе расследования ведомство определит уровень штрафа, который наложит на оператора. В свою очередь, «Мегафон» заявил, что снизит цены на свои тарифы до 15 февраля 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение ООО «Авиакомпания «Победа» по поводу взимания платы с пассажиров за внесение изменений в ФИО в авиабилете. Сбор варьировался от 500 до 5000 рублей. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте. «Пассажирам авиакомпании необходимо было заплатить от 500 до 5000 рублей за внесение изменений в ФИО. <…> В действиях авиакомпании содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением. Ведомство выдало компании предупреждение», — написала ФАС на сайте. Ведомство уточнило, что компании нужно в течение 30 дней рассчитать и утвердить единый размер сбора, который удерживается с пассажира за изменения ФИО. ФАС заявил, что доказательств по обоснованиям установления завышенного сбора «Победа» не предоставила. Но авиакомпания сообщила, что готова установить единый размер оплаты за корректировку личных данных. Ее размер составит 800 рублей. На данный момент вносятся изменения в нормативные акты компании. Ранее ФАС уличила оператора связи «Мегафон» в том, что тот повысил цены на услуги связи в среднем на 10,24%. На компанию возбуждено антимонопольное дело. В ходе расследования ведомство определит уровень штрафа, который наложит на оператора. В свою очередь, «Мегафон» заявил, что снизит цены на свои тарифы до 15 февраля 2024 года.