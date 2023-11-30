ФАС уличила «Мегафон» в нарушении законодательства

30 ноября 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Оператор понизит цены на тарифы на услуги связи до 15 февраля 2024 года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила оператора связи «Мегафон» в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте. «В сентябре после расследования причин повышения тарифов сотовой связи рядом мобильных операторов ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении оператора. Компания повысила тарифы на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%», — написала ФАС на сайте . Ведомство добавило, что при этом оператор не предоставил антимонопольной службе доставочных оснований для повышения тарифов. Комиссия ФАС признала «Мегафон» виновным по статье 10 части 1 пункту 1 «Закон о защите конкуренции». Оператор обвиняется в установке и поддержке монопольно высокой цены на услуги. Известно, что в ходе расследования будет определен размер штрафа, который компании нужно будет выплатить. По информации ФАС, во время заседания комиссии по рассмотрению данного дела представители «Мегафона» заявили, что до 15 февраля 2024 года снизят необоснованно завышенные тарифы. Ранее сообщалось, что антимонопольная служба завело дело на «Мегафон» из-за повышения тарифов на 10,24%. По информации пресс-службы ФАС, оператор связи продолжает извлекает доход от необоснованно повышенных тарифов. Ведомство добавило, что у «Мегафона» нет оснований поднимать цены. Действия оператора могут привести к ущемлению интересов потребителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила оператора связи «Мегафон» в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте. «В сентябре после расследования причин повышения тарифов сотовой связи рядом мобильных операторов ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении оператора. Компания повысила тарифы на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%», — написала ФАС на сайте. Ведомство добавило, что при этом оператор не предоставил антимонопольной службе доставочных оснований для повышения тарифов. Комиссия ФАС признала «Мегафон» виновным по статье 10 части 1 пункту 1 «Закон о защите конкуренции». Оператор обвиняется в установке и поддержке монопольно высокой цены на услуги. Известно, что в ходе расследования будет определен размер штрафа, который компании нужно будет выплатить. По информации ФАС, во время заседания комиссии по рассмотрению данного дела представители «Мегафона» заявили, что до 15 февраля 2024 года снизят необоснованно завышенные тарифы. Ранее сообщалось, что антимонопольная служба завело дело на «Мегафон» из-за повышения тарифов на 10,24%. По информации пресс-службы ФАС, оператор связи продолжает извлекает доход от необоснованно повышенных тарифов. Ведомство добавило, что у «Мегафона» нет оснований поднимать цены. Действия оператора могут привести к ущемлению интересов потребителей.