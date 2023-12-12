Власти ХМАО решили разделить объекты научного мегапроекта, презентованного Путину

Правительство Югры планирует открыть филиал НТЦ «Юнити-Парк» в столице ХМАО

13 декабря 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО планируют создать не один, а два научно-технологических центра Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти ХМАО решили разделить объекты ключевого мегапроекта, презентованного президенту РФ Владимиру Путину, между Сургутом и Ханты-Мансийском. Об этом директор департамента экономического развития округа Сергей Афанасьев на заседании думского комитета по соцвопросам рассказал депутатам, передает журналист URA.RU. «Обсуждаем с коллегами из Минпросвещения привлечение федеральных средств, чтобы возвести еще одну площадку „Юнити-Парка“ в деревне Шапша Ханты-Мансийского района. Конкретика есть, стоимость — до полумиллиарда [рублей], сколько даст федерация, пока не ясно», — прокомментировал Афанасьев. Изначально планировалось, что научно-технологический центр «Юнити-парк» будет полностью базироваться в крупнейшем городе Югры на базе СурГУ. Сургутский центр должен будет заниматься импортозамещением, изучением Арктики и биомедицинскими технологиями. В Шапше появится научно-практический центр на базе Югорского госуниверситета. «Предполагается, что там ученые и студенты будут исследовать углеродную нейтральность и климатические изменения, но пока мы еще работаем над техническим заданием проекта», — поделился Афанасьев с журналистом URA.RU после заседания комитета. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Наталья Комарова сменила куратора проекта «Юнити-парк». Им стал ее первый заместитель Алексей Забозлаев, который будет искать резидентов и инвесторов для НТЦ среди крупного бизнеса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО решили разделить объекты ключевого мегапроекта, презентованного президенту РФ Владимиру Путину, между Сургутом и Ханты-Мансийском. Об этом директор департамента экономического развития округа Сергей Афанасьев на заседании думского комитета по соцвопросам рассказал депутатам, передает журналист URA.RU. «Обсуждаем с коллегами из Минпросвещения привлечение федеральных средств, чтобы возвести еще одну площадку „Юнити-Парка“ в деревне Шапша Ханты-Мансийского района. Конкретика есть, стоимость — до полумиллиарда [рублей], сколько даст федерация, пока не ясно», — прокомментировал Афанасьев. Изначально планировалось, что научно-технологический центр «Юнити-парк» будет полностью базироваться в крупнейшем городе Югры на базе СурГУ. Сургутский центр должен будет заниматься импортозамещением, изучением Арктики и биомедицинскими технологиями. В Шапше появится научно-практический центр на базе Югорского госуниверситета. «Предполагается, что там ученые и студенты будут исследовать углеродную нейтральность и климатические изменения, но пока мы еще работаем над техническим заданием проекта», — поделился Афанасьев с журналистом URA.RU после заседания комитета. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Наталья Комарова сменила куратора проекта «Юнити-парк». Им стал ее первый заместитель Алексей Забозлаев, который будет искать резидентов и инвесторов для НТЦ среди крупного бизнеса.