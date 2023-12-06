Комарова назначила первого зама куратором мегапроекта, презентованного Путину. Инсайд

Вице-губернатор ХМАО Забозлаев назначен куратором строительства НТЦ в Сургуте

07 декабря 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала своему первому заму новое направление работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила своего первого заместителя Алексея Забозлаева новым куратором мегапроекта, презентованного президенту России Владимиру Путину. Югорский чиновник будет отвечать за строительство научно-технологического центра в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Решение было озвучено сегодня на заседании инвестсовета ХМАО. Оно логично. Забозлаев отвечает в правительстве за инвестиционный климат, и должен будет искать резидентов и инвесторов для НТЦ среди крупного бизнеса. Прежний куратор — вице-губернатор Нигматулин, стоявший у истоков проекта, свою задачу выполнил. Он оформил концепцию и пробил через федеральное правительство все нормативку. Теперь, когда проект вышел в стадию активного строительства, Нигматулин сосредоточится на работе руководителя югорского представительства в Москве», — сообщил инсайдер. Собеседник также добавил, что вместе с Забозлаевым за проект НТЦ отвечать будет еще и вице-губернатор-директор департамента экономического развития Югры Сергей Афанасьев. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках строительства НТЦ планируется возведение десятков тысяч метров жилья для сотрудников, гостиницы, поликлиники, спортивного зала, образовательно-лабораторного корпуса. На площадке разместят генетический центр, научно-технические лаборатории, которые будут заниматься вопросами технологий и оборудования для нефтяной промышленности, материалами и конструкциями для районов Крайнего Севера. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила своего первого заместителя Алексея Забозлаева новым куратором мегапроекта, презентованного президенту России Владимиру Путину. Югорский чиновник будет отвечать за строительство научно-технологического центра в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Решение было озвучено сегодня на заседании инвестсовета ХМАО. Оно логично. Забозлаев отвечает в правительстве за инвестиционный климат, и должен будет искать резидентов и инвесторов для НТЦ среди крупного бизнеса. Прежний куратор — вице-губернатор Нигматулин, стоявший у истоков проекта, свою задачу выполнил. Он оформил концепцию и пробил через федеральное правительство все нормативку. Теперь, когда проект вышел в стадию активного строительства, Нигматулин сосредоточится на работе руководителя югорского представительства в Москве», — сообщил инсайдер. Собеседник также добавил, что вместе с Забозлаевым за проект НТЦ отвечать будет еще и вице-губернатор-директор департамента экономического развития Югры Сергей Афанасьев. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках строительства НТЦ планируется возведение десятков тысяч метров жилья для сотрудников, гостиницы, поликлиники, спортивного зала, образовательно-лабораторного корпуса. На площадке разместят генетический центр, научно-технические лаборатории, которые будут заниматься вопросами технологий и оборудования для нефтяной промышленности, материалами и конструкциями для районов Крайнего Севера.