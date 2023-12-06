Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила своего первого заместителя Алексея Забозлаева новым куратором мегапроекта, презентованного президенту России Владимиру Путину. Югорский чиновник будет отвечать за строительство научно-технологического центра в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«Решение было озвучено сегодня на заседании инвестсовета ХМАО. Оно логично. Забозлаев отвечает в правительстве за инвестиционный климат, и должен будет искать резидентов и инвесторов для НТЦ среди крупного бизнеса. Прежний куратор — вице-губернатор Нигматулин, стоявший у истоков проекта, свою задачу выполнил. Он оформил концепцию и пробил через федеральное правительство все нормативку. Теперь, когда проект вышел в стадию активного строительства, Нигматулин сосредоточится на работе руководителя югорского представительства в Москве», — сообщил инсайдер.
Собеседник также добавил, что вместе с Забозлаевым за проект НТЦ отвечать будет еще и вице-губернатор-директор департамента экономического развития Югры Сергей Афанасьев. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в рамках строительства НТЦ планируется возведение десятков тысяч метров жилья для сотрудников, гостиницы, поликлиники, спортивного зала, образовательно-лабораторного корпуса. На площадке разместят генетический центр, научно-технические лаборатории, которые будут заниматься вопросами технологий и оборудования для нефтяной промышленности, материалами и конструкциями для районов Крайнего Севера.
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