Кремль: Сокурову не нужно извиняться за спор с Путиным

Реакция Владимира Путина на слова Александра Сокурова — это лишь аргументированное несогласие, отметил Дмитрий Песков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Режиссер Александр Сокуров не должен извиняться за слова о том, что России стоит «отпустить» республики, которые не хотят входить в ее состав. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что угрозы жизни, которые получал режиссер — это гипертрофированная реакция.

«Мы считаем, что в ходе заседания и весьма интересной и содержательной дискуссии не произошло ничего, что требовало каких-то извинений. Тем более ничего, что может подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова. Угрозы жизни — это явно эмоциональная, гипертрофированная реакция», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла.

Пресс-секретарь отметил, что реакция президента РФ Владимира Путина на слова Сокурова — это всего лишь «аргументированное несогласие». Режиссеру не стоит извиняться за спор с главой государства.

Путин и Сокуров поспорили на заседании Совета по правам человека 9 декабря. Режиссер заявил, что республики Северного Кавказа стали националистическими. Также он предложил отпустить те регионы, которые не желают входить в состав России, пишет «Национальная служба новостей». Путин в ответ призвал не толкать Россию к опасной черте. Никто не хочет сепаратизма, отметил глава государства. После Сокуров заявил, что Путин зря обижается на его слова о федеративном кризисе в стране. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил проверить высказывание режиссера на экстремизм. Сокуров заявил, что получает угрозы жизни после спора с президентом РФ.