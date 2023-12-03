Власти ХМАО назначили нового руководителя главной концертной площадки региона

Власти ХМАО назначили нового руководителя концертно-театрального центра «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске. На сайте правительства округа опубликовано распоряжение о назначении: директором главной концертной площадки региона стала Евгения Романова.
«Назначить на должность директора АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» Евгению Романову с 5 декабря 2023 года. Департаменту государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции ХМАО в установленном порядке заключить трудовой договор с Романовой», — указано в документах госпортала.
Прежде Романова работала в экспертно-координационном центре правительства ХМАО «Открытый регион». Она занимала должность заместителя руководителя учреждения, а затем стала исполняющим обязанности директора. По распоряжению властей, с 5 декабря временно исполнять обязанности начальника «Открытого региона» вместо Романовой будет Анна Жижина.
Ранее URA.RU писало, что директор департамента культуры ХМАО Маргарита Козлова готовит своего бывшего заместителя Евгению Романову на место руководителя на КТЦ «Югра-классик». Козлова работала вместе с Романовой в центре «Открытый регион».
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