В Москве умер прославленный уроженец Магнитогорска, полковник ГРУ Старов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Старов скончался от острой сердечной недостаточности в возрасте 83 лет Фото:

Прославленный уроженец Магнитогорска (Челябинской области) полковник в отставке спецназа ГРУ Юрий Старов скончался на 84 году жизни. О его смерти стало известно 4 декабря.

«Тело Юрия Тимофеевича обнаружили накануне в его квартире в столичном районе Строгино. На теле следов насильственной смерти не было», — сообщил telegram-канал Shot.

Старов скончался на 84 году жизни от острой сердечной недостаточности. Уроженец Магнитогорска 30 лет проработал в спецназе ГРУ. Среди наград полковника два ордена Красного знамени и орден Красной Звезды.

Во время афганской войны он командовал 15-й отдельной бригадой спецназначения. В подчинении Старова было 2,5 тысячи бойцов. За один год бригада уничтожила восемь млн стрелковых боеприпасов, 15 тысяч противотанковых и противопехотных мин, 30 реактивных снарядов, 80 зенитно-ракетных комплексов, 332 каравана с оружием и 290 единиц тяжелого оружия.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прославленный уроженец Магнитогорска (Челябинской области) полковник в отставке спецназа ГРУ Юрий Старов скончался на 84 году жизни. О его смерти стало известно 4 декабря. «Тело Юрия Тимофеевича обнаружили накануне в его квартире в столичном районе Строгино. На теле следов насильственной смерти не было», — сообщил telegram-канал Shot. Старов скончался на 84 году жизни от острой сердечной недостаточности. Уроженец Магнитогорска 30 лет проработал в спецназе ГРУ. Среди наград полковника два ордена Красного знамени и орден Красной Звезды. Во время афганской войны он командовал 15-й отдельной бригадой спецназначения. В подчинении Старова было 2,5 тысячи бойцов. За один год бригада уничтожила восемь млн стрелковых боеприпасов, 15 тысяч противотанковых и противопехотных мин, 30 реактивных снарядов, 80 зенитно-ракетных комплексов, 332 каравана с оружием и 290 единиц тяжелого оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...