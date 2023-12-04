В Москве умер прославленный уроженец Магнитогорска, полковник ГРУ Старов

Прославленный уроженец Магнитогорска (Челябинской области) полковник в отставке спецназа ГРУ Юрий Старов скончался на 84 году жизни. О его смерти стало известно 4 декабря.
«Тело Юрия Тимофеевича обнаружили накануне в его квартире в столичном районе Строгино. На теле следов насильственной смерти не было», — сообщил telegram-канал Shot.
Старов скончался на 84 году жизни от острой сердечной недостаточности. Уроженец Магнитогорска 30 лет проработал в спецназе ГРУ. Среди наград полковника два ордена Красного знамени и орден Красной Звезды.
Во время афганской войны он командовал 15-й отдельной бригадой спецназначения. В подчинении Старова было 2,5 тысячи бойцов. За один год бригада уничтожила восемь млн стрелковых боеприпасов, 15 тысяч противотанковых и противопехотных мин, 30 реактивных снарядов, 80 зенитно-ракетных комплексов, 332 каравана с оружием и 290 единиц тяжелого оружия.
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