Явлинский предложил Путину себя в роли переговорщика на Украине

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предложил свою кандидатуру в качестве посредника на переговорах между Россией и Украиной. Готовность на эту роль он озвучил президенту РФ Владимиру Путину.
«Я предложил свою кандидатуру. Я был посредником в Чечне, потом на Дубровке. Я готов. Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов», — сообщил политик в интервью РБК содержание разговора с лидером России.
Явлинский считает, что сначала необходимо договориться о прекращении огня. Все остальные вопросы должны обсуждаться после. Сейчас для этого подходящее время, так как украинское контрнаступление сорвалось, разгорелся конфликт на Ближнем Востоке и в самом Киеве множество политических конфликтов.
По мнению американского журналиста Сеймура Херша, российская и украинская стороны втайне ведут мирные переговоры по линии высших военных начальников. Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной «быстро набрали темп», передает слова Херша телеканал 360. Научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка считает, что перемирие между Россией и Украиной выгодно и американскому президенту Джо Байдену. По его мнению, это повысит его шансы победить Дональда Трампа на предстоящих выборах.
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