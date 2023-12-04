04 декабря 2023

Явлинский предложил Путину себя в роли переговорщика на Украине

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Пресс-конференция Григория Явлинского. Екатеринбург, явлинский григорий
Явлинский готов стать переговорщиком ради прекращения огня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предложил свою кандидатуру в качестве посредника на переговорах между Россией и Украиной. Готовность на эту роль он озвучил президенту РФ Владимиру Путину.

«Я предложил свою кандидатуру. Я был посредником в Чечне, потом на Дубровке. Я готов. Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов», — сообщил политик в интервью РБК содержание разговора с лидером России.

Явлинский считает, что сначала необходимо договориться о прекращении огня. Все остальные вопросы должны обсуждаться после. Сейчас для этого подходящее время, так как украинское контрнаступление сорвалось, разгорелся конфликт на Ближнем Востоке и в самом Киеве множество политических конфликтов.

По мнению американского журналиста Сеймура Херша, российская и украинская стороны втайне ведут мирные переговоры по линии высших военных начальников. Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной «быстро набрали темп», передает слова Херша телеканал 360. Научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка считает, что перемирие между Россией и Украиной выгодно и американскому президенту Джо Байдену. По его мнению, это повысит его шансы победить Дональда Трампа на предстоящих выборах.

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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предложил свою кандидатуру в качестве посредника на переговорах между Россией и Украиной. Готовность на эту роль он озвучил президенту РФ Владимиру Путину. «Я предложил свою кандидатуру. Я был посредником в Чечне, потом на Дубровке. Я готов. Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов», — сообщил политик в интервью РБК содержание разговора с лидером России. Явлинский считает, что сначала необходимо договориться о прекращении огня. Все остальные вопросы должны обсуждаться после. Сейчас для этого подходящее время, так как украинское контрнаступление сорвалось, разгорелся конфликт на Ближнем Востоке и в самом Киеве множество политических конфликтов. По мнению американского журналиста Сеймура Херша, российская и украинская стороны втайне ведут мирные переговоры по линии высших военных начальников. Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной «быстро набрали темп», передает слова Херша телеканал 360. Научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка считает, что перемирие между Россией и Украиной выгодно и американскому президенту Джо Байдену. По его мнению, это повысит его шансы победить Дональда Трампа на предстоящих выборах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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