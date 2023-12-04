Явлинский предложил Путину себя в роли переговорщика на Украине

05 декабря 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

Явлинский готов стать переговорщиком ради прекращения огня Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предложил свою кандидатуру в качестве посредника на переговорах между Россией и Украиной. Готовность на эту роль он озвучил президенту РФ Владимиру Путину. «Я предложил свою кандидатуру. Я был посредником в Чечне, потом на Дубровке. Я готов. Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов», — сообщил политик в интервью РБК содержание разговора с лидером России. Явлинский считает, что сначала необходимо договориться о прекращении огня. Все остальные вопросы должны обсуждаться после. Сейчас для этого подходящее время, так как украинское контрнаступление сорвалось, разгорелся конфликт на Ближнем Востоке и в самом Киеве множество политических конфликтов. По мнению американского журналиста Сеймура Херша, российская и украинская стороны втайне ведут мирные переговоры по линии высших военных начальников. Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной «быстро набрали темп», передает слова Херша телеканал 360. Научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка считает, что перемирие между Россией и Украиной выгодно и американскому президенту Джо Байдену. По его мнению, это повысит его шансы победить Дональда Трампа на предстоящих выборах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предложил свою кандидатуру в качестве посредника на переговорах между Россией и Украиной. Готовность на эту роль он озвучил президенту РФ Владимиру Путину. «Я предложил свою кандидатуру. Я был посредником в Чечне, потом на Дубровке. Я готов. Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов», — сообщил политик в интервью РБК содержание разговора с лидером России. Явлинский считает, что сначала необходимо договориться о прекращении огня. Все остальные вопросы должны обсуждаться после. Сейчас для этого подходящее время, так как украинское контрнаступление сорвалось, разгорелся конфликт на Ближнем Востоке и в самом Киеве множество политических конфликтов. По мнению американского журналиста Сеймура Херша, российская и украинская стороны втайне ведут мирные переговоры по линии высших военных начальников. Серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной «быстро набрали темп», передает слова Херша телеканал 360. Научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка считает, что перемирие между Россией и Украиной выгодно и американскому президенту Джо Байдену. По его мнению, это повысит его шансы победить Дональда Трампа на предстоящих выборах.