Челябинские депутаты на прямой линии оценили больницу и соцподдержку учителей

Депутаты челябинского заксобрания отметили, что на прямой линии губернатора Алексей Текслер сообщил о новых объектах социальной инфраструктуры и мерах по поддержке педагогов. Об этом 6 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО.
«Алексей Текслер, помимо других немаловажных вопросов, познакомил южноуральцев с проектом строительства нового хирургического корпуса детской областной клинической больницы, возведение которого начнется в следующем году. На сегодняшний день в регионе насчитывается 700 тысяч человек. Новый хирургический корпус улучшит доступность и качество оказания медицинской помощи, станет настоящим прорывом для детского здравоохранения Челябинской области», — подчеркнул первый заместитель председателя комитета по социальной политике ЗСО Александр Журавлев.
Депутат заксобрания Сергей Таскаев отметил, что его порадовал фокус на социальной поддержке учителей. Вопрос о помощи молодым специалистам в этой сфере и о комплектации школ кадрами стоит остро, поэтому здорово, что в Челябинской области он находится в разработке. По словам депутата, заксобрание со своей стороны готово оказать любое содействие команде губернатора в популяризации профессии учителя и в подготовке соответствующих кадров для школ.
Прямая линия губернатора состоялась 5 декабря и стала рекордной по продолжительности, продлившись три с половиной часа. Жители региона адресовали главе региона 7552 вопроса.
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