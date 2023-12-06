Джонсон взял на себя ответственность за гибель людей из-за COVID

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Борис Джонсон, stock
Джонсон извинился за политику Британии во время пандемии COVID-19 Фото:
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Коронавирус COVID-19

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон признался, что из-за его ошибок во время COVID-19 погибло много людей. Такое заявление бывший глава правительства сделал, выступая перед официальным расследованием действий Великобритании по борьбе с пандемией.

«Могу ли я сказать, что понимаю чувства жертв и их семей и глубоко сожалею о боли, потерях и страданиях», — сказал он в начале двухдневных слушаний, передает Reuters. Джонсон отметил, что понимает гнев общественности после того, как в ходе расследования стало известно о некомпетентности кабмина в ходе борьбы с кризисом в здравоохранении на фоне коронавируса.

Ранее Джонсон был замешан в скандале с вечеринками в пандемию коронавируса. Полиция Лондона расследовала 12 мероприятий, проведенных в правительственных зданиях во время карантина. Премьер-министр Британии присутствовал как минимум на шести из них. За участие в одном из мероприятий Джонсона уже оштрафовали.

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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон признался, что из-за его ошибок во время COVID-19 погибло много людей. Такое заявление бывший глава правительства сделал, выступая перед официальным расследованием действий Великобритании по борьбе с пандемией. «Могу ли я сказать, что понимаю чувства жертв и их семей и глубоко сожалею о боли, потерях и страданиях», — сказал он в начале двухдневных слушаний, передает Reuters. Джонсон отметил, что понимает гнев общественности после того, как в ходе расследования стало известно о некомпетентности кабмина в ходе борьбы с кризисом в здравоохранении на фоне коронавируса. Ранее Джонсон был замешан в скандале с вечеринками в пандемию коронавируса. Полиция Лондона расследовала 12 мероприятий, проведенных в правительственных зданиях во время карантина. Премьер-министр Британии присутствовал как минимум на шести из них. За участие в одном из мероприятий Джонсона уже оштрафовали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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