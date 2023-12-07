В школе Брянска произошла стрельба: что известно к этому часу

При стрельбе в школе Брянска ранены пять человек

07 декабря 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

В Брянске школьница устроила стрельбу Фото: Сергей Русанов © URA.RU В школе №5 города Брянска произошла стрельба. Отмечают, что ее устроила ученица восьмого класса. Информационное агентство URA.RU собрало главные сведения, которые известны к этому часу. Оперативные службы сообщили о стрельбе в школе Брянска. Экстренные службы заявили о том, что подросток взяла с собой дробовик;

В результате стрельбы школьница ранила пятерых учеников;

Подросток, устроившая стрельбу покончила с собой;

По информации журналистов РИА Новости, всего погибло два человека;

Учеников школы №5 эвакуировали, здание оцеплено;

Информацию о стрельбе подтвердили в администрации Брянска. Также власти города подтвердили информацию о погибших и раненых;

Врачам удалось стабилизировать состояние раненого мальчика. Школьника готовят к операции — медики будут извлекать дробь из руки, груди и ноги;

По информации Mash, причиной стрельбы стало то, что подросток подвергалась травле со стороны сверстников;

Оперативные службы выяснили, что дробовик принадлежал отцу девочки;

Сообщается, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял ситуацию на личный контроль. Ранее URA.RU писало, что в брянской школе началась стрельба. Ее устроила восьмиклассница. Информационное агентство URA.RU запустило онлайн-трансляцию с оперативной информацией о случившемся.

В школе №5 города Брянска произошла стрельба. Отмечают, что ее устроила ученица восьмого класса. Информационное агентство URA.RU собрало главные сведения, которые известны к этому часу. Ранее URA.RU писало, что в брянской школе началась стрельба. Ее устроила восьмиклассница. Информационное агентство URA.RU запустило онлайн-трансляцию с оперативной информацией о случившемся.