В школе Брянска произошла стрельба: что известно к этому часу

В Брянске школьница устроила стрельбу
В школе №5 города Брянска произошла стрельба. Отмечают, что ее устроила ученица восьмого класса. Информационное агентство URA.RU собрало главные сведения, которые известны к этому часу.
- Оперативные службы сообщили о стрельбе в школе Брянска. Экстренные службы заявили о том, что подросток взяла с собой дробовик;
- В результате стрельбы школьница ранила пятерых учеников;
- Подросток, устроившая стрельбу покончила с собой;
- По информации журналистов РИА Новости, всего погибло два человека;
- Учеников школы №5 эвакуировали, здание оцеплено;
- Информацию о стрельбе подтвердили в администрации Брянска. Также власти города подтвердили информацию о погибших и раненых;
- Врачам удалось стабилизировать состояние раненого мальчика. Школьника готовят к операции — медики будут извлекать дробь из руки, груди и ноги;
- По информации Mash, причиной стрельбы стало то, что подросток подвергалась травле со стороны сверстников;
- Оперативные службы выяснили, что дробовик принадлежал отцу девочки;
- Сообщается, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял ситуацию на личный контроль.
Ранее URA.RU писало, что в брянской школе началась стрельба. Ее устроила восьмиклассница. Информационное агентство URA.RU запустило онлайн-трансляцию с оперативной информацией о случившемся.
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