В школе Брянска произошла стрельба: что известно к этому часу

При стрельбе в школе Брянска ранены пять человек
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День знаний. 1 сентября в школе Точка. Пермь, мвд, безопасность, табельное оружие, полиция, полицейский патруль, кабура пистолета
В Брянске школьница устроила стрельбу Фото:

В школе №5 города Брянска произошла стрельба. Отмечают, что ее устроила ученица восьмого класса. Информационное агентство URA.RU собрало главные сведения, которые известны к этому часу.

  • Оперативные службы сообщили о стрельбе в школе Брянска. Экстренные службы заявили о том, что подросток взяла с собой дробовик;
  • В результате стрельбы школьница ранила пятерых учеников;
  • Подросток, устроившая стрельбу покончила с собой;
  • По информации журналистов РИА Новости, всего погибло два человека;
  • Учеников школы №5 эвакуировали, здание оцеплено;
  • Информацию о стрельбе подтвердили в администрации Брянска. Также власти города подтвердили информацию о погибших и раненых;
  • Врачам удалось стабилизировать состояние раненого мальчика. Школьника готовят к операции — медики будут извлекать дробь из руки, груди и ноги;
  • По информации Mash, причиной стрельбы стало то, что подросток подвергалась травле со стороны сверстников;
  • Оперативные службы выяснили, что дробовик принадлежал отцу девочки;
  • Сообщается, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял ситуацию на личный контроль.

Ранее URA.RU писало, что в брянской школе началась стрельба. Ее устроила восьмиклассница. Информационное агентство URA.RU запустило онлайн-трансляцию с оперативной информацией о случившемся.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школе №5 города Брянска произошла стрельба. Отмечают, что ее устроила ученица восьмого класса. Информационное агентство URA.RU собрало главные сведения, которые известны к этому часу. Ранее URA.RU писало, что в брянской школе началась стрельба. Ее устроила восьмиклассница. Информационное агентство URA.RU запустило онлайн-трансляцию с оперативной информацией о случившемся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...