Самый оппозиционный депутат пермского заксобрания стала матерью

Депутат заксобрания Пермского края Вероника Куликова родила первенца

07 декабря 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Вероника Куликова родила девочку Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Депутат законодательного собрания Пермского края Вероника Куликова, известная своей оппозиционностью, 7 декабря родила дочь. Об этом рассказал источник в окружении депутата. «Девочка родилась сегодня, 7 декабря. Это первый ребенок Вероники Куликовой», — пишет Properm со ссылкой на источник. Вероника Куликова родилась в 1983 году в Перми. С сентября 2016 года она является депутатом заксобрания Прикамья, возглавляет фракцию «СР-За правду». Куликова неоднократно выступала против инициатив краевых властей, которые рассматривались депутатами парламента Пермского края. Так, она раскритиковала планы властей по обустройству «Зеленого кольца» — приоритетного проекта по благоустройству долин малых рек к юбилею Перми. Депутат предложила направить деньги, предназначенные на проект, на расселение аварийного жилья. Народная избранница также выступала против внесения поправок в бюджет, акцентируя внимание на перераспределение денег в пользу благополучия пермяков.

Депутат законодательного собрания Пермского края Вероника Куликова, известная своей оппозиционностью, 7 декабря родила дочь. Об этом рассказал источник в окружении депутата. «Девочка родилась сегодня, 7 декабря. Это первый ребенок Вероники Куликовой», — пишет Properm со ссылкой на источник. Вероника Куликова родилась в 1983 году в Перми. С сентября 2016 года она является депутатом заксобрания Прикамья, возглавляет фракцию «СР-За правду». Куликова неоднократно выступала против инициатив краевых властей, которые рассматривались депутатами парламента Пермского края. Так, она раскритиковала планы властей по обустройству «Зеленого кольца» — приоритетного проекта по благоустройству долин малых рек к юбилею Перми. Депутат предложила направить деньги, предназначенные на проект, на расселение аварийного жилья. Народная избранница также выступала против внесения поправок в бюджет, акцентируя внимание на перераспределение денег в пользу благополучия пермяков.