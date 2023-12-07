Самый оппозиционный депутат пермского заксобрания стала матерью

Депутат законодательного собрания Пермского края Вероника Куликова, известная своей оппозиционностью, 7 декабря родила дочь. Об этом рассказал источник в окружении депутата.
«Девочка родилась сегодня, 7 декабря. Это первый ребенок Вероники Куликовой», — пишет Properm со ссылкой на источник. Вероника Куликова родилась в 1983 году в Перми. С сентября 2016 года она является депутатом заксобрания Прикамья, возглавляет фракцию «СР-За правду».
Куликова неоднократно выступала против инициатив краевых властей, которые рассматривались депутатами парламента Пермского края. Так, она раскритиковала планы властей по обустройству «Зеленого кольца» — приоритетного проекта по благоустройству долин малых рек к юбилею Перми. Депутат предложила направить деньги, предназначенные на проект, на расселение аварийного жилья. Народная избранница также выступала против внесения поправок в бюджет, акцентируя внимание на перераспределение денег в пользу благополучия пермяков.
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