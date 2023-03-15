Пермская оппозиция указала краевому правительству на абсурд в бюджете

Оппозиционный пермский депутат Куликова выступила против проекта к 300-летию Перми

Куликова не увидела в поправках в бюджет социальной защиты Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Руководитель фракции эсеров в пермском заксобрании Вероника Куликова выступила против внесения поправок в бюджет. На заседании 16 марта, трансляция которого проходит на сайте парламента, она заявила, что приоритетом для властей является не человек и его благополучие, а долгострои к 300-летию.

«Вместо того, чтобы поставить во главу угла улучшение качества жизни людей и доступность базовой инфраструктуры, деньги уходят на юбилейные долгострои. Скалывается абсурдная ситуация, когда приоритетом бюджетных вливаний становится, например, не бесплатное питание школьников, а дорогостоящий зверинец», — отметила она.

Куликова заявила, что затраты на строительство зоопарка «выходят за рамки приличий». Он обходится в 6 млрд рублей. В то время как в Казани два года назад подобный объект возвели за 2,5 млрд рублей. «Позиция партии простая: когда наши дети, наконец, будут учиться в одну смену, когда пропадут очереди в поликлиниках, а главы наших муниципалитетов перестанут обивать пороги министерств с просьбой дать денег на свет и воду, вот тогда к вопросу добавления очередных 600 млн рублей на шестимиллиардный зоопарк можно будет вернуться», — заявила Вероника Куликова.

В момент принятия бюджета осенью 2022 года эсеры поддержали проект, но при условии корректировки в сторону социальной защиты жителей. Тогда Куликова говорила, что бесплатный проезд и питание школьников было бы лучшим подарком к юбилею Перми.