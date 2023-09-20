Оппозиция выступила против приоритетного проекта к 300-летию Перми

Вероника Куликова не довольна приоритетами правительства Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Фракция партии «Справедливая Россия» в заксобрании Пермского края раскритиковала планы краевых властей по обустройству «Зеленого кольца» — приоритетного проекта краевых властей по благоустройству долин малых рек. Руководитель реготделения эсеров, депутат Вероника Куликова заявила, что расселение аварийного жилья гораздо важнее. Трансляция заседания проходит на сайте краевого парламента.

«Уверена, что для тысяч семей Пермского края, которые годами ждут расселения из аварийного жилья, ответ на вопрос, что для них важнее — переезд из деревянного барака со ржавыми трубами или прогулки по обновленным общественным пространствам, очевиден», — заявила Вероника Куликова.

Она отметила, что на «Зеленое кольцо» в бюджете Пермского края предусмотрено два миллиарда рублей, а на расселение ветхого жилья — 36 млн рублей при потребности в 59 млрд рублей. Фракция при этом поддерживает проект поправок в бюджет, который направлен на выделение этих двух миллиардов. Но считает нужным обратить внимание на этот момент.

Ранее URA.RU сообщало о том, что для реализации проекта «Зеленое кольцо» будут привлекаться средства жителей края. Власти выпускают народные облигации на 500 млн рублей (по ключевой ставке), которые пойдут на обустройство набережной от Перми-1 до «Мотовилихинских заводов».