Пермские школы и больницы стали лидерами по регионам, куда поставляют опасные продукты

Пермский край занял девятое место в рейтинге регионов, в школах, детских садах и больницах которых нашли небезопасные продукты. Об этом пишут «Известия».
«Лидерами стали Ярославская (64%), Тверская (56,8%), Ростовская (54,2%), Мурманская (51,3%) области, а также Карелия (46,8%). Далее идут Новосибирская область (42,9%), республика Коми (37,8%), Кемеровская область (36,4%) и Пермский край (36,4%). 10 место занимает Челябинская область (34,9%)», — сообщается в рейтинге «Известий».
Опасные продукты нашли в шести соцучреждениях края. Всего Россельхознадзор проверил почти 16 тысяч учреждений в России и девять тысяч поставщиков продукции, более трети из которых поставляли ее с нарушениями, пишет издание.
Ранее в Перми на некоторое время закрыли кафе «Сказка», в котором произошло массовое отравление детей. Установлено, что в заведении были нарушены санитарные нормы, неправильно хранились продукты и отсутствовали маркировки.
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