Депутат Рады Гончаренко назвал премьера Венгрии Орбана петухом

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Гончаренко оскорбил Орбана Фото:

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он назвал его «петухом».

«Орбан — петух», — написал Гончаренко в посте в telegram-канале. Орбан неоднократно заявлял, что он против вступления Киева в Евросоюз. Он назвал две причины, почему Украина не может быть принята в союз. Первой причиной является коррумпированность Киева. Вторая состоит в том, что сельскохозяйственный сектор страны может практически сразу разрушить систему ЕС.

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Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он назвал его «петухом». «Орбан — петух», — написал Гончаренко в посте в telegram-канале. Орбан неоднократно заявлял, что он против вступления Киева в Евросоюз. Он назвал две причины, почему Украина не может быть принята в союз. Первой причиной является коррумпированность Киева. Вторая состоит в том, что сельскохозяйственный сектор страны может практически сразу разрушить систему ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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