Депутат Рады Гончаренко назвал премьера Венгрии Орбана петухом

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он назвал его «петухом».
«Орбан — петух», — написал Гончаренко в посте в telegram-канале. Орбан неоднократно заявлял, что он против вступления Киева в Евросоюз. Он назвал две причины, почему Украина не может быть принята в союз. Первой причиной является коррумпированность Киева. Вторая состоит в том, что сельскохозяйственный сектор страны может практически сразу разрушить систему ЕС.
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он назвал его «петухом». «Орбан — петух», — написал Гончаренко в посте в telegram-канале. Орбан неоднократно заявлял, что он против вступления Киева в Евросоюз. Он назвал две причины, почему Украина не может быть принята в союз. Первой причиной является коррумпированность Киева. Вторая состоит в том, что сельскохозяйственный сектор страны может практически сразу разрушить систему ЕС.