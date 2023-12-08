Орбан назвал две главные причины, почему Украина не может войти в ЕС

Премьер-министр Венгрии Орбан: Киев не войдет в ЕС из-за коррумпированности
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По словам Орбана, сектор сельского хозяйства Киева может разрушить систему ЕС Фото:

Киев не смогут принять в Евросоюз из-за его коррумпированности. Кроме того, сектор сельского хозяйства страны может почти сразу разрушить систему ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Украина, как известно, — одна из самых коррумпированных стран в мире. <…> Украина — большая страна со значительным сельскохозяйственным сектором. <…> Без трансформации нашей системы сельскохозяйственных субсидий мы не сможем их впустить», — передает журнал Le Point слова Орбана. Он добавил, что в случае, если сельскохозяйственный сектор Киева войдет в европейскую систему, то он почти сразу же разрушит ее. Поэтому последствия вступления Украины в ЕС будут ужас.

Ранее Орбан заявил, что Киев не готов вступить в Евросоюз. По его мнению, Киев очень далек от этого на данный момент. Премьер-министр добавил, что венгерская позиция состоит в том, что переговоры по вступлению начинать нельзя.

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Киев не смогут принять в Евросоюз из-за его коррумпированности. Кроме того, сектор сельского хозяйства страны может почти сразу разрушить систему ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Украина, как известно, — одна из самых коррумпированных стран в мире. <…> Украина — большая страна со значительным сельскохозяйственным сектором. <…> Без трансформации нашей системы сельскохозяйственных субсидий мы не сможем их впустить», — передает журнал Le Point слова Орбана. Он добавил, что в случае, если сельскохозяйственный сектор Киева войдет в европейскую систему, то он почти сразу же разрушит ее. Поэтому последствия вступления Украины в ЕС будут ужас. Ранее Орбан заявил, что Киев не готов вступить в Евросоюз. По его мнению, Киев очень далек от этого на данный момент. Премьер-министр добавил, что венгерская позиция состоит в том, что переговоры по вступлению начинать нельзя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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