Челябинский губернатор утвердил цену путевок в детские лагеря на 2024 год

Губернатор Алексей Текслер утвердил размер предельной стоимости путевок в детские лагеря и санатории в 2024 году. Речь идет об оплате из бюджета услуг учреждений, принимающих детей не во время летних каникул. Соответствующий документ опубликован 11 декабря на интернет-портале правовой информации.
«Установить в 2024 году предельную стоимость путевку, приобретаемой за счет средств областного бюджета, на одного ребенка в сутки: в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглосуточного действия в размере 1556 рублей; в загородные лагеря отдыха и оздоровления — в размере 1323 рубля. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа.
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