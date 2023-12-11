Челябинский губернатор утвердил цену путевок в детские лагеря на 2024 год

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Дети едут в лагерь Челябинск, автобус, дети в лагерь
Речь идет о плате из бюджета Челябинской области лагерям и санаториям, принимающих детей зимой, весной и осенью Фото:

Губернатор Алексей Текслер утвердил размер предельной стоимости путевок в детские лагеря и санатории в 2024 году. Речь идет об оплате из бюджета услуг учреждений, принимающих детей не во время летних каникул. Соответствующий документ опубликован 11 декабря на интернет-портале правовой информации.

«Установить в 2024 году предельную стоимость путевку, приобретаемой за счет средств областного бюджета, на одного ребенка в сутки: в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглосуточного действия в размере 1556 рублей; в загородные лагеря отдыха и оздоровления — в размере 1323 рубля. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа.

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Губернатор Алексей Текслер утвердил размер предельной стоимости путевок в детские лагеря и санатории в 2024 году. Речь идет об оплате из бюджета услуг учреждений, принимающих детей не во время летних каникул. Соответствующий документ опубликован 11 декабря на интернет-портале правовой информации. «Установить в 2024 году предельную стоимость путевку, приобретаемой за счет средств областного бюджета, на одного ребенка в сутки: в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглосуточного действия в размере 1556 рублей; в загородные лагеря отдыха и оздоровления — в размере 1323 рубля. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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