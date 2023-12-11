В поселке Половинка Кондинского района ХМАО построили школу-трансформер — образовательное учреждение, которое способно превращаться в детский сад, школу или объединить их. Telegram-канал Стройкомплекса ХМАО сообщил, что учреждение будут посещать более 200 детей.
«Сдана новая школа-трансформер с детсадом в поселке Половинка. Комплекс площадью 500 м² рассчитан на 170 учеников и 45 малышей», — указано в публикации.
Школа откроет свои двери для детей после положительного заключения Роспотребнадзора. В строительстве здания использовали современные материалы, которые обеспечивают хорошую звукоизоляцию и виброзащиту. В образовательном учреждении оборудовали залы для занятий спортом, музыкой, логопедический кабинет.
В поселке Половинка Кондинского района ХМАО построили школу-трансформер — образовательное учреждение, которое способно превращаться в детский сад, школу или объединить их. Telegram-канал Стройкомплекса ХМАО сообщил, что учреждение будут посещать более 200 детей. «Сдана новая школа-трансформер с детсадом в поселке Половинка. Комплекс площадью 500 м² рассчитан на 170 учеников и 45 малышей», — указано в публикации. Школа откроет свои двери для детей после положительного заключения Роспотребнадзора. В строительстве здания использовали современные материалы, которые обеспечивают хорошую звукоизоляцию и виброзащиту. В образовательном учреждении оборудовали залы для занятий спортом, музыкой, логопедический кабинет. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО к 2024 году планируют построить 14 школ. Реконструируют школу с пристроем в Половинке для размещения групп детского сада.