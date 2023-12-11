11 декабря 2023

В ХМАО построили школу-трансформер. Фото

В поселке Половинка Кондинского района ХМАО откроют школу-трансформер
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, школа, строительство, лестница
Новое образовательное учреждение в поселке Половинка объединит школу и детский сад Фото:

В поселке Половинка Кондинского района ХМАО построили школу-трансформер — образовательное учреждение, которое способно превращаться в детский сад, школу или объединить их. Telegram-канал Стройкомплекса ХМАО сообщил, что учреждение будут посещать более 200 детей.

«Сдана новая школа-трансформер с детсадом в поселке Половинка. Комплекс площадью 500 м² рассчитан на 170 учеников и 45 малышей», — указано в публикации.

Школа откроет свои двери для детей после положительного заключения Роспотребнадзора. В строительстве здания использовали современные материалы, которые обеспечивают хорошую звукоизоляцию и виброзащиту. В образовательном учреждении оборудовали залы для занятий спортом, музыкой, логопедический кабинет.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО к 2024 году планируют построить 14 школ. Реконструируют школу с пристроем в Половинке для размещения групп детского сада.

Комната для группы детского сада в школе-трансформере поселка Половинка
Комната для группы детского сада в школе-трансформере поселка Половинка
Фото:
Школьный двор. Поселок половинка в Кондинском районе ХМАО
Школьный двор. Поселок половинка в Кондинском районе ХМАО
Фото:

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В поселке Половинка Кондинского района ХМАО построили школу-трансформер — образовательное учреждение, которое способно превращаться в детский сад, школу или объединить их. Telegram-канал Стройкомплекса ХМАО сообщил, что учреждение будут посещать более 200 детей. «Сдана новая школа-трансформер с детсадом в поселке Половинка. Комплекс площадью 500 м² рассчитан на 170 учеников и 45 малышей», — указано в публикации. Школа откроет свои двери для детей после положительного заключения Роспотребнадзора. В строительстве здания использовали современные материалы, которые обеспечивают хорошую звукоизоляцию и виброзащиту. В образовательном учреждении оборудовали залы для занятий спортом, музыкой, логопедический кабинет. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО к 2024 году планируют построить 14 школ. Реконструируют школу с пристроем в Половинке для размещения групп детского сада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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