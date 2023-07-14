В ХМАО к 2024 году построят 14 школ

В ХМАО появится почти 13 тысяч новых мест в общеобразовательных организациях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО к 2024 году планируют построить 14 школ. Об этом сообщили в департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры.

«В ХМАО 14 школ будут построены, еще две — реконструированы. В рамках проекта „Современная школа“ до конца 2024 года появится почти 13 тысяч новых мест в общеобразовательных организациях», — пишет департамент в telegram-канале.

Новые школы собираются построить в Когалыме на 900 учащихся, Нягани на 1125 учащихся, Сургуте на 1500 учащихся, Белом Яре на 1100 учащихся, Урае на 900 учащихся, Березово на 700 учащихся, Приобье на 300 учащихся. В Ушье откроется школа-сад на 80 учащихся и 40 мест в детском саду. Также появятся школы в Ханты-Мансийске: в микрорайоне «Иртыш-2» на 1725 учащихся, в районе СУ-967 на 1500 учащихся, блок два в «Гимназии №1» на 600 учащихся. В Нефтеюганске заработает коррекционная школа-интернат VIII вида на 230 учащихся и 30 мест, в Хулимсунте — школа искусств на 140 учащихся.

Реконструируют школу с пристроем в Половинке для размещения групп детского сада на 170 школьников и 85 малышей. В Малом Атлыме преобразуют школу-сад на 132 учащихся и 30 мест в детском саду. Уже введена в эксплуатацию общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой на 1125 учащихся в квартале № 25 города Нижневартовска. Этой осенью она распахнет свои двери для учеников.

Ранее URA.RU писало, что власти Ханты-Мансийска планируют завершить строительство школы на 1725 мест к лету 2024 года. Все работы на объекте проходили в соответствии с графиком производства работ.