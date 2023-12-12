Тюменские производители попали под санкции США

В новый санкционный список США вошли два тюменских производства аккумуляторов

12 декабря 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

В новый пакет санкций США попали две тюменские компании Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В обновленный санкционный список США вошли две тюменские компании — ЗАО МПКФ «Алькор» и «Тюменский аккумуляторный завод». Данные представлены на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. «Обновленный список санкций США от 12 декабря. Добавлены: ЗАО МПКФ „Алькор“ (Тюмень), „Тюменский аккумуляторный завод“», — говорится на сайте OFAC. Обе компании занимаются производством аккумуляторов. Ранее URA.RU писало, что США наложили санкции на компанию, связанную со строительством тюменского кампуса. Однако, по уверениям властей, это не скажется на строительстве объекта.

В обновленный санкционный список США вошли две тюменские компании — ЗАО МПКФ «Алькор» и «Тюменский аккумуляторный завод». Данные представлены на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. «Обновленный список санкций США от 12 декабря. Добавлены: ЗАО МПКФ „Алькор“ (Тюмень), „Тюменский аккумуляторный завод“», — говорится на сайте OFAC. Обе компании занимаются производством аккумуляторов. Ранее URA.RU писало, что США наложили санкции на компанию, связанную со строительством тюменского кампуса. Однако, по уверениям властей, это не скажется на строительстве объекта.