Тюменские производители попали под санкции США

В новый санкционный список США вошли два тюменских производства аккумуляторов
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В новый пакет санкций США попали две тюменские компании Фото:
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В обновленный санкционный список США вошли две тюменские компании — ЗАО МПКФ «Алькор» и «Тюменский аккумуляторный завод». Данные представлены на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

«Обновленный список санкций США от 12 декабря. Добавлены: ЗАО МПКФ „Алькор“ (Тюмень), „Тюменский аккумуляторный завод“», — говорится на сайте OFAC.

Обе компании занимаются производством аккумуляторов. Ранее URA.RU писало, что США наложили санкции на компанию, связанную со строительством тюменского кампуса. Однако, по уверениям властей, это не скажется на строительстве объекта.

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В обновленный санкционный список США вошли две тюменские компании — ЗАО МПКФ «Алькор» и «Тюменский аккумуляторный завод». Данные представлены на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. «Обновленный список санкций США от 12 декабря. Добавлены: ЗАО МПКФ „Алькор“ (Тюмень), „Тюменский аккумуляторный завод“», — говорится на сайте OFAC. Обе компании занимаются производством аккумуляторов. Ранее URA.RU писало, что США наложили санкции на компанию, связанную со строительством тюменского кампуса. Однако, по уверениям властей, это не скажется на строительстве объекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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