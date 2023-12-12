12 декабря 2023

Врачи скорой помощи из Сургута спасли пациента с клинической смертью

В Сургуте бригада скорой помощи реанимировала пациента после остановки сердца
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи скорой помощи провели реанимационные действия, благодаря чему сердечная деятельность пациента восстановилась Фото:

В Сургуте врачи скорой помощи спасли 68-летнего пациента, у которого после остановки сердца констатировали клиническую смерть. Бригада врачей успешно провела сердечно-легочную реанимацию и вернула мужчину к жизни. Публикация об этом появилась на сайте департамента дравоохранения ХМАО.

«В оперативный отдел станции скорой медицинской помощи поступил вызов к мужчине 68 лет. <…> По прибытию бригады скорой медицинской помощи у пациента отсутствовало сознание, дыхание, не определялся пульс на сонных артериях. На электрокардиограмме зафиксирована фибрилляция желудочков. Врач Юрий Пресняков констатировал клиническую смерть и незамедлительно совместно с фельдшером Захаром Завировым приступил к проведению расширенной сердечно-легочной реанимации», — рассказали в публикации на сайте окружного депздрава.

Врачи провели дефибрилляцию, интубацию трахеи пациенту. Также его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сердце пенсионера заработало через 39 минут, после чего его определили в стационар, где он продолжает лечение. По данным депздрава Югры, за 11 месяцев 2023 года бригадами скорой медицинской помощи города Сургута доставлено в стационары города 14 пациентов после успешной сердечно-легочной реанимации.

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В Сургуте врачи скорой помощи спасли 68-летнего пациента, у которого после остановки сердца констатировали клиническую смерть. Бригада врачей успешно провела сердечно-легочную реанимацию и вернула мужчину к жизни. Публикация об этом появилась на сайте департамента дравоохранения ХМАО. «В оперативный отдел станции скорой медицинской помощи поступил вызов к мужчине 68 лет. <…> По прибытию бригады скорой медицинской помощи у пациента отсутствовало сознание, дыхание, не определялся пульс на сонных артериях. На электрокардиограмме зафиксирована фибрилляция желудочков. Врач Юрий Пресняков констатировал клиническую смерть и незамедлительно совместно с фельдшером Захаром Завировым приступил к проведению расширенной сердечно-легочной реанимации», — рассказали в публикации на сайте окружного депздрава. Врачи провели дефибрилляцию, интубацию трахеи пациенту. Также его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сердце пенсионера заработало через 39 минут, после чего его определили в стационар, где он продолжает лечение. По данным депздрава Югры, за 11 месяцев 2023 года бригадами скорой медицинской помощи города Сургута доставлено в стационары города 14 пациентов после успешной сердечно-легочной реанимации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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