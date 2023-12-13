В ГУФСИН опровергли слухи, что опекуну Далера Бобиева угрожают сокамерницы

В ГУФСИН по Свердловской области опровергли слухи, что опекун погибшего Далера Бобиева Вероника Наумова получает угрозы со стороны женщин, находящихся в соседних камерах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«Гражданка, обвиняемая в убийстве несовершеннолетнего Далера Бобиева, которая содержится в СИЗО-5 Екатеринбурга, не обращалась с жалобами о том, что ей поступают какие-либо угрозы ни в администрацию учреждения, ни в прокуратуру, ни в ОНК, ни своему адвокату», — уточнили в ведомстве. Там также подчеркнули, что опекун погибшего мальчика содержится в условиях, исключающих опасность для ее жизни и здоровья.
История Далера Бобиева тянется с 26 июня 2023 года. Именно в этот день Наумова сообщила о пропаже ребенка, на его поиски бросились силовики и волонтеры. Тело мальчика нашли 29 июня в гараже, который принадлежит семье Наумовых. После этого опекуну выдвинули обвинение и заключили под стражу. Вся актуальная информация о громком деле — в сюжете URA.RU.
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