Скончался автор известного сериала «Бандитский Петербург»

Фонтанка: умер журналист Андрей Константинов
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Константинов умер на 61 году жизни Фото:

В Санкт-Петербурге на 61 году жизни скончался журналист Андрей Константинов. Он известен также как автор романов, которые стали основой для сюжета популярного сериала начала нулевых «Бандитский петербург».

«На 61-м году утром 13 декабря 2023 года у себя дома ушел из жизни наш друг, товарищ и коллега Андрей Константинов», — передает «Фонтанка». Авторы издания отметили, что Константинов тяжело болел в последний год. Помимо журналисткой деятельности он также занимался писательской. В 90-е годы и нулевые он написал цикл очерков о преступности в стране. Часть из них легла в основу сериала «Бандитский петербург». Первый сезон вышел в 2000 году.

В этот же день стало известно о смерти заместителя шеф-редактора сайта «Комсомольской правды» Анны Царевой, передает MK.RU. Она скончалась от острой сердечной недостаточности.

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В Санкт-Петербурге на 61 году жизни скончался журналист Андрей Константинов. Он известен также как автор романов, которые стали основой для сюжета популярного сериала начала нулевых «Бандитский петербург». «На 61-м году утром 13 декабря 2023 года у себя дома ушел из жизни наш друг, товарищ и коллега Андрей Константинов», — передает «Фонтанка». Авторы издания отметили, что Константинов тяжело болел в последний год. Помимо журналисткой деятельности он также занимался писательской. В 90-е годы и нулевые он написал цикл очерков о преступности в стране. Часть из них легла в основу сериала «Бандитский петербург». Первый сезон вышел в 2000 году. В этот же день стало известно о смерти заместителя шеф-редактора сайта «Комсомольской правды» Анны Царевой, передает MK.RU. Она скончалась от острой сердечной недостаточности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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