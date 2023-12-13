Скончался автор известного сериала «Бандитский Петербург»

В Санкт-Петербурге на 61 году жизни скончался журналист Андрей Константинов. Он известен также как автор романов, которые стали основой для сюжета популярного сериала начала нулевых «Бандитский петербург».
«На 61-м году утром 13 декабря 2023 года у себя дома ушел из жизни наш друг, товарищ и коллега Андрей Константинов», — передает «Фонтанка». Авторы издания отметили, что Константинов тяжело болел в последний год. Помимо журналисткой деятельности он также занимался писательской. В 90-е годы и нулевые он написал цикл очерков о преступности в стране. Часть из них легла в основу сериала «Бандитский петербург». Первый сезон вышел в 2000 году.
В этот же день стало известно о смерти заместителя шеф-редактора сайта «Комсомольской правды» Анны Царевой, передает
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