Работники компании «ЮВиС» из Сургута стали разносчиками опасной инфекции

15 декабря 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Контактировавших с больным отправили на карантин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Работники строительной компании «ЮВиС» из Сургута (ХМАО) стали разносчиками опасной инфекции. Из-за сотрудников фирмы в школах и детских садах города организованы входные фильтры для детей, сообщил URA.RU один из педагогов на условиях анонимности. «В связи с неблагоприятной обстановкой в городе по кори прошу вас быть бдительными. Необходимо организовать строгий контроль утреннего фильтра. При любых катаральных явлениях у детей (насморк, температура, недомогание) необходимо сразу отстранять и показывать медицинскому работнику. Особое внимание необходимо обратить на детей, чьи родители работают в компании „ЮВиС“. Там большая вспышка», — данное сообщение было направлено в детские сады и школы города. В компании «ЮВиС» журналисту URA.RU сообщили, что точного подтверждения кори у медиков нет. Всех, у кого появились подозрения, отправили на карантин. В Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, что о большой вспышке речи не идет. Случай завозной, и всех контактировавших или тех, у кого появилась температура, изолировали на время. «Случился завоз, а в условиях общежития несколько человек дали клинику. Но сейчас еще сезон гриппа и ОРВИ, и вот что это за клиника, еще дифференцируют», — сообщили в ведомстве. Между тем мэрия Сургута усилила меры профилактики в дошкольных и образовательных учреждениях ради безопасности детей. «В настоящее время в подведомственных образовательных учреждениях отсутствуют случаи заболевания корью. Проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний в соответствии с СанПиН», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в школе Нижневартовска обнаружен очаг кори. В образовательное учреждение запретили приходить родителям, а детям проводить занятия в разных классах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работники строительной компании «ЮВиС» из Сургута (ХМАО) стали разносчиками опасной инфекции. Из-за сотрудников фирмы в школах и детских садах города организованы входные фильтры для детей, сообщил URA.RU один из педагогов на условиях анонимности. «В связи с неблагоприятной обстановкой в городе по кори прошу вас быть бдительными. Необходимо организовать строгий контроль утреннего фильтра. При любых катаральных явлениях у детей (насморк, температура, недомогание) необходимо сразу отстранять и показывать медицинскому работнику. Особое внимание необходимо обратить на детей, чьи родители работают в компании „ЮВиС“. Там большая вспышка», — данное сообщение было направлено в детские сады и школы города. В компании «ЮВиС» журналисту URA.RU сообщили, что точного подтверждения кори у медиков нет. Всех, у кого появились подозрения, отправили на карантин. В Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, что о большой вспышке речи не идет. Случай завозной, и всех контактировавших или тех, у кого появилась температура, изолировали на время. «Случился завоз, а в условиях общежития несколько человек дали клинику. Но сейчас еще сезон гриппа и ОРВИ, и вот что это за клиника, еще дифференцируют», — сообщили в ведомстве. Между тем мэрия Сургута усилила меры профилактики в дошкольных и образовательных учреждениях ради безопасности детей. «В настоящее время в подведомственных образовательных учреждениях отсутствуют случаи заболевания корью. Проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний в соответствии с СанПиН», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в школе Нижневартовска обнаружен очаг кори. В образовательное учреждение запретили приходить родителям, а детям проводить занятия в разных классах.