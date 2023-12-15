Британские самолеты стали чаще летать у границы РФ ради разведки

16 декабря 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

Самолеты летают на территории стран НАТО, близко к границе России Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Британские разведывательные самолеты стали чаще появляться вблизи границ РФ, откровенно собирая разведданные в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает издание UK Defence Journal. «Присутствие британских самолетов-разведчиков над этим районом не является чем-то необычным, но мы наблюдаем значительное увеличение частоты полетов за последнее время по понятным причинам. Американские самолеты также присутствуют», — отметило издание. Самолеты летают на территории стран НАТО, приближаясь максимально близко к границе России. Последний раз самолет радиоэлектронной разведки RC-135 Rivet Joint видели над странами Балтии и Польши. Британские разведчики часто летают вокруг Калиниградской области. В октябре 2023 года российские истребители Су-27 предотвратили нарушение границы России самолетами британских Военно-воздушных сил. Тогда также был самолет разведки RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

Британские разведывательные самолеты стали чаще появляться вблизи границ РФ, откровенно собирая разведданные в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает издание UK Defence Journal. «Присутствие британских самолетов-разведчиков над этим районом не является чем-то необычным, но мы наблюдаем значительное увеличение частоты полетов за последнее время по понятным причинам. Американские самолеты также присутствуют», — отметило издание. Самолеты летают на территории стран НАТО, приближаясь максимально близко к границе России. Последний раз самолет радиоэлектронной разведки RC-135 Rivet Joint видели над странами Балтии и Польши. Британские разведчики часто летают вокруг Калиниградской области. В октябре 2023 года российские истребители Су-27 предотвратили нарушение границы России самолетами британских Военно-воздушных сил. Тогда также был самолет разведки RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.