15 декабря 2023

Британские самолеты стали чаще летать у границы РФ ради разведки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, су-27, истребитель, stock
Самолеты летают на территории стран НАТО, близко к границе России Фото:

Британские разведывательные самолеты стали чаще появляться вблизи границ РФ, откровенно собирая разведданные в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает издание UK Defence Journal.

«Присутствие британских самолетов-разведчиков над этим районом не является чем-то необычным, но мы наблюдаем значительное увеличение частоты полетов за последнее время по понятным причинам. Американские самолеты также присутствуют», — отметило издание. Самолеты летают на территории стран НАТО, приближаясь максимально близко к границе России.

Последний раз самолет радиоэлектронной разведки RC-135 Rivet Joint видели над странами Балтии и Польши. Британские разведчики часто летают вокруг Калиниградской области.

В октябре 2023 года российские истребители Су-27 предотвратили нарушение границы России самолетами британских Военно-воздушных сил. Тогда также был самолет разведки RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

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Британские разведывательные самолеты стали чаще появляться вблизи границ РФ, откровенно собирая разведданные в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает издание UK Defence Journal. «Присутствие британских самолетов-разведчиков над этим районом не является чем-то необычным, но мы наблюдаем значительное увеличение частоты полетов за последнее время по понятным причинам. Американские самолеты также присутствуют», — отметило издание. Самолеты летают на территории стран НАТО, приближаясь максимально близко к границе России. Последний раз самолет радиоэлектронной разведки RC-135 Rivet Joint видели над странами Балтии и Польши. Британские разведчики часто летают вокруг Калиниградской области. В октябре 2023 года российские истребители Су-27 предотвратили нарушение границы России самолетами британских Военно-воздушных сил. Тогда также был самолет разведки RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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